A tudás évezredekig a kiváltságosok előjoga volt, a társadalmi mobilizáció újkori fejlemény, és ebben az internet villantotta meg a reményt, hogy az információt többé nem lehet kalodába zárni. Zsarnokságokat tör meg, igaztalanságokat töröl el – kevés technológiai nóvumhoz fűződött olyan forradalmi várakozás, mint ami a „csövek rendszerét” övezte harminc évvel ezelőtt. Azóta a kedélyek jócskán lehűltek. Elnyomó rendszerek köszönhetik hatalmukat – legalább részben – az internet korlátozásának és orosz-kínai típusú párhuzamosvalóság-generátorának. Viszont a hálózat ellenállást is képes volt létrehozni, az autokrácia iráni falán ütve rést. Idehaza még nem is annyira idős az a generáció, amelyik az iskolában még hírét-hamvát sem hallotta a számítógépnek, és amelynek a digitális világ tudományos fantasztikum volt, ám a gyerekeik már nekik is digitális bennszülöttek. A hazai internet történeteit újszerű tanulmánykötet vette számba.