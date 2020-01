Terjed a kínai koronavírus - Magyarország sem érezheti biztonságban magát

Kijutott Kínából a súlyos tüdőgyulladást okozó koronavírus, az általa megbetegítettek száma naponta megduplázódik.

Az utóbbi egy napban 17-re emelkedett, vagyis majdnem megduplázódott Kínában a tüdőgyulladást okozó új koronavírusban elhunytak, valamint 470-re nőtt a fertőzöttek száma - közölték Hupej tartomány tisztségviselői szerdán. A járvány forrása még nem ismert, de valószínűsítik, hogy az eredeti vírus állatról terjed át az emberre, és most már emberről emberre is. Tavaly év végén jelezték a kínai hatóságok a WHO, hogy Hubei tartományában, Vuhan városában eddig ismeretlen eredetű, de fertőző tüdőgyulladást észleltek. A kórokozót január 7-én azonosították is, eszerint a betegségeket egy mindeddig ismeretlen koronavírus (2019-nCoV) okozta. Magyarországon még nem találtak ilyen beteget – mondta a Népszavának Falus Ferenc egykori tiszti főorvos -, de Amerikában, Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában, Thaiföldön már igen. Wuhan 11 milliós város, ahonnan a napokban, a kínai holdújév alkalmából 2100 repülőjárat indul el a világ minden részére. S az utasok között igen sok vírushordozó is lehet, mert sokan tünet mentesek, vagy csak nagyon enyhe influenzára jellemző jeleket tapasztalnak magukon. Azaz a betegség terjedését nagyon nehéz lesz korlátozni. Az egykori tiszti főorvos szerint már jó néhány reptéren felállították a thermo kamerákat (ezek az extrém testhőmérsékletet érzékelik), az így kiszűrt lázas betegeket izolálják, és alaposan megvizsgálják. Volt olyan utazó, akinél a repülő út alatt jelentkeztek a tünetek, vagyis elvben egészségesen ült fel a gépre, de már betegen szállt le onnan. Megnehezíti a járványügyi hatóságok munkáját, hogy egyelőre túl sok mindent nem tudni az új vírusról, még azt sem, hogy milyen hosszú a lappangási ideje. A kórokozótól legtöbben lázasak lesznek, köhögnek, és a betegek egy részénél súlyos tüdőgyulladás alakul ki. S ugyan vannak gyógyult esetek is, ám szerda reggelig 17 ember belehalt a fertőzésbe. Falus Ferenc szerint aggasztó jel, hogy az igazolt megbetegedettek száma naponta duplázódik, miközben nem lehet tudni, hogyan terjed, a koronavírus. Mint ahogyan azt sem, mi van, ha mutálódik és a jelenleginél is nagyobbá válik a fertőzőképessége. Hozzátette: úgy tudja, a vírus vizsgálata több ország biztonsági laboratóriumában már zajlik, éppen annak érdekében, hogy mielőbb megtalálják a megfelelő védőoltást. Arra a kérdésre, hogy ha ő lenne a tiszti főorvos, milyen megelőző lépeseket vezetne be, Falus Ferenc azt mondta: utánajárna, van-e elég laborkapacitása az országnak, egy esetleges járvány idején szükséges vizsgálatok elvégzéséhez. Valamint arra kérné a repülőtéri egészségügyi szolgálatot, hogy fokozottan figyeljenek a Kínából, illetve a távol-keleti országokból vagy azokon keresztül érkező lázas vagy egyéb panaszokkal jelentkező utasokra. Az egyes embereknek pedig azt tanácsolja, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, ha utcán jártak, vagy közösségi közlekedési eszközt használtak mossanak gyakrabban kezet. Köhögéskor, tüsszentéskor tartsanak az arcuk elé zsebkendőt. A WHO Vészhelyzeti Bizottsága cikkünk megjelenése idején is ülésezett, a testület egyebek mellett arról is értekezik, hogy milyen óvintézkedéseket javasolnak a világ országainak. A nemzetközi tapasztalatok alapján a WHO jelenleg nem javasolja a többi ország számára a beutazók egészségügyi szűrését, mivel az jelentős anyagi ráfordítást és humán erőforrást igényel, nagy fennakadást okozhat az utasforgalomban, hatékonysága viszont nagyon alacsony - tudtuk meg a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. A Kínába utazók számára jelenleg a heveny légúti megbetegedések megelőzésére szolgáló higiénés rendszabályok betartása a legfontosabb. Az országban jelenleg a szezonális influenzavírusok cirkulációjával is számolni kell, ezért az oda utazóknak javasoljuk az influenza elleni védőoltást. Az új koronavírus által okozott tüdőgyulladással járó megbetegedések megelőzésére nincs oltóanyag. Ha az utazónál légúti tünetek jelentkeznek az utazás előtt, alatt, vagy azt követően, fontos, hogy orvoshoz forduljon, és jelezze, hogy hol járt.