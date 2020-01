„Súlyosan megalázó politikai támadás”

A roma családok egyetlen fillért sem fizettek azért, hogy az alapítvány jogi képviseletet biztosított számukra, és a jövőben sem kell fizetniük – hangsúlyozta Farkas Lilla ügyvéd, aki az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány megbízásából képviseli az iskolai elkülönítésben érintett gyöngyöspatai gyerekeket.

Farkas Lilla lapunknak arra reagált, hogy más kormánypárti politikusokhoz, például Rétvári Bence államtitkárhoz hasonlóan a térség fideszes parlamenti képviselője, Horváth László is azt pedzegette: az alapítvány „pénzszerző akció”, „szegregációs biznisz” érdekében „eszközként használja” a romákat. A közösségi oldalán Horváth László megismételte azt az ötletet, hogy a gyöngyöspatai cigány családok a számukra jogerősen megítélt kártérítést – közel 100 millió forintot – ne pénzben, hanem „oktatásban, képzésben és egyéb, az életvitelt és a beilleszkedést segítő szolgáltatásokban kapják meg”. Farkas Lilla arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintettek fejenként átlagosan mintegy 1,5 millió forintra jogosultak. Javasolta, hogy az összeget vessük össze egy parlamenti képviselő havi jövedelmével, és akkor látni fogjuk: nyolc évig tartó szegregáció után egyáltalán nem olyan sok ez a pénz. Mivel a fideszes politikus Farkas Lilla hozzá eljutott belső levelezését is megosztotta az oldalán, az alapítvány jogi képviselője határozottan arra kérte Horváth Lászlót, hogy „hagyja abba a turkálást” a magánéletében, és ugyanígy fejezze be a „tények hamis színben való feltüntetését”. Jobb későn, mint soha: elnökségi ülésén az Országos Roma Önkormányzat is megtárgyalta a gyöngyöspatai ügyet. Ennek eredménye egy közlemény lett, amit Agócs János, az ORÖ elnöke jegyez. Az országos önkormányzat elvárja, hogy mindenki tartsa kötelező érvényűnek a független magyar bíróságok döntését, és arra kéri a kormányt, hajtsa végre a bíróság által hozott végzést. Az ORÖ minden vitában résztvevő felet arra kér, hogy az ügyből ne kovácsoljon politikai előnyöket. Bár a gyöngyöspatai roma önkormányzat vezetőjét és testületi tagjait a Roma Polgárjogi Mozgalom adja, a választási eredmények tanúsága szerint a Lungo Drom is jelen van a településen. Már csak ezért is kerestük Farkas Flóriánt, a Lungo Drom elnökét, a Fidesz parlamenti képviselőjét. Megkérdeztük, egyetért-e Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésével, hogy „munka nélkül szerzett” pénz a szegregáció miatt megítélt kártérítés. Feladatának tekinti-e, hogy közreműködjön a feszültségek enyhítésében? Farkas Flóriántól eddig nem érkezett válasz. Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes viszont bejelentette: kötelességének tekinti, hogy kiemelt figyelemmel kísérje és részleteiben is megvizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket. Meggyőződése, hogy a kialakult helyzet „akaratlanul is” erősítheti a többségi társadalomban meglévő romaellenes sztereotípiákat, elősegítheti az indulatok felerősödését. Az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tiltakozó petíciót indított a „gyöngyöspatai roma közösséget ért újabb súlyosan megalázó politikai támadás ellen”.