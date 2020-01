Leállították a koronavírus sújtotta Vuhan tömegközlekedési hálózatát

Heves, időnként durva vita jellemezte a Trump elnök sorsáról döntő szenátusi eljárás első napját. Nincs repedés a republikánusok falán.

- Azt hiszem, ez az a pillanat, amikor a képviselőházi menedzsereket és az elnök jogászait egyenlő mértékben meg kell rónom, hogy emlékezzenek rá: a világ legnagyszerűbb tanácskozó testületéhez szólnak. Az egyik, amivel kiérdemelte ezt a címet az az, hogy tagjai kerülik a civilizált párbeszédhez méltatlan nyelvezet használatát... Azt hiszem, hogy azoknak, akik a szenátushoz intézik szavaikat, emlékezniük kell erre - szakította félbe jóval kedden éjfél után a vitát John Roberts. Az amerikai legfelső bíróság elnöke, a szenátusi impeachment eljárás levezetője azokon a szavakon háborodott fel, amelyekkel a képviselőház jogi bizottságának elnöke, a demokrata párti Jerrold Nadler, illetve a Fehér Ház jogtanácsosa, Pat Cipollone és Donald Trump magánügyvédje, Jay Sekulow illette egymást. Donald Trumpot azonban még a legfőbb bíró sem intheti illemre. Az elnök a svájci Dallasból negyven perc alatt több mint negyven, az impeachment kapcsán a demokrata politikusokat becsmérlő internetes bejegyzést írt vagy továbbított. Az egyik, amely elsőszülőtt fiától, ifjabb Donaldtól ered, egyszerűen bohócnak nevezte a képviselőház hírszerzési bizottságának elnökét, Adam Schiffet. Az első napon az eljárási szabályokról kellett dönteni. Az éjjel fél kettő után véget ért vita során a republikánusok monolit tömbként szavazták le a demokrata párti ellenzék valamennyi javaslatát. Így nem kérnek be dokumentumokat se a Fehér Háztól, se a külügyminisztériumtól, se más kormányzati szervektől és egyelőre nem idézik be tanúként se John Boltont, aki nemzetbiztonsági tanácsadóként, se Mick Mulvaney-t, aki Trump megbízott kabinetfőnökeként alighanem sok mindent elmondhatna. Az ingadozónak tekintett maroknyi republikánus szenátor lojalitását azzal sikerült biztosítani, hogy valamelyest enyhítettek a vita amúgy drákói szabályain. A vádnak és a védelemnek eszerint nem 2-2, hanem 3-3 munkanap áll rendelkezésére, hogy 24-24 órában kifejthesse érveit. Ez valamelyest kitolja a lehetséges leghamarabbi befejezés időpontját, de még mindig nem zárja ki, hogy Trump február 4-én már az impeachment terhétől megszabadulva - ha úgy tetszik, a vádak alól tisztázva - tarthassa meg beszédét az unió helyzetéről. A másik enyhítés az, hogy a hivatalos iratokhoz külön szavazás nélkül is csatolják a képviselőházi vizsgálat során keletkezett iratokat. Az új bizonyítékok beengedéséhez és a tanúk beidézéséhez azonban így is külön szavazásra lesz szükség, amelynek kimenetele teljesen bizonytalan. Az ellenzéknek legalább négy kiszavazó republikánus szenátor kellene az egyszerű többséghez. Az elemzők összesen öt számba jöhető politikust számoltak össze. A Trump felmentéséhez szükséges 67 voksra már végképp nincs esély. A szenátusi eljárás szerdán magyar idő szerint este hétkor, a vád ismertetésével folytatódott.