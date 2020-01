Csökkennie kellene, de rekordütemben nő egy erősen üvegházhatású gáz légköri koncentrációja

A program hét éves története során már 70 tonna hulladéktól mentesült a folyó és annak ártere.

A Tisza teljes hosszában - tehát az ukrajnai, szlovák, román és szerb területeken is - felmérik idén a hulladékhelyzetet a PET Kupa szakemberei. A program hét éves története során már 70 tonna hulladéktól mentesült a Tisza és annak ártere, a Felső-Tiszán és a Tisza-tó környékén már látványos eredményeket értek el, de számos terület még beavatkozásra vár. A felmérésre azért is szükség van, mert nem lehet még pontosan, tudni, hogy mennyi műanyag halmozódott fel az elmúlt évtizedekben, és a szennyezett területekről is csak sejtések vannak. A programot segíti, hogy a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank tavaly szeptembertől 50 euróval támogatja, hogy a hulladékgazdálkodási szakemberek, önkéntesek segítségével , hulladékgazdálkodási szakemberek felmérjék a műanyag-szennyezés gócpontjait. Tavaly több mint 10 000 tonna műanyaghulladékot sikerült a folyóból eltávolítani. A PET Kupa program 2020 decemberéig tart. Az expedíció tagjai kezdetben gyalogszerrel, később, amint a vízrajzi viszonyok ezt lehetővé teszik, vízen folytatják útjukat. Ehhez vadvízi kajakokat, hagyományos vízitúrás kenukat és ladikokat is igénybe vesznek a speciális PET hajók mellett. A cél, az hogy 2020 őszéig a teljes folyót végighajózzák. Az expedíció elsődleges célja, hogy a szabad szemmel is látható műanyag lerakódások pontos helyét és méretét részletesen feltáró Tiszai Hulladéktérképet az eddigi, körülbelül 300 kilométeres szakaszról kiterjesszék a teljes folyóra, és annak mindkét partjára. A mikroplasztik vizsgálatok során egy mikroszkopikus élőlények filmezésére szakosodott biológust kértek fel arra, hogy próbálja megörökíteni, hogyan reagálnak a vízi parányok az újfajta szennyeződésre. Megtudtuk, hogy az expedíció nyilvános, megfelelő vízijártassággal bármelyik szakaszához lehet csatlakozni. A szakemberek februárban zászlóvivőket indítanak útjukra a folyó két partján, akik szárazföldön kezdik meg a hulladéktérképezést. A projekt keretében - a szennyezett pontok feltérképezését követően-, a PET Kupa kezdeményezés online kommunikációját is fejlesztik a szakemberek, a honlap, illetve egy applikáció fejlesztésével és interaktívvá tételével. Az ingyenes applikáció a vízi túrázók, horgászok, természetjárók és a vízgyűjtő területen élők bekapcsolódását fogja segíteni a természetvédelembe: könnyedén felvehetnek új pontokat, vagy a már meglévőket felkeresve segíthetnek azok megtisztításában.