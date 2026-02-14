A Trump-adminisztráció semmisé tette 2009-ben, az első Obama-kormány alatt hatályba lépett környezetvédelmi törvényt, amely szerint az üvegházhatású gázok közegészségügyi veszélyt jelentenek.
A magyar kabinetnek június 30-ig kellett volna a szociális klímatervet elkészítenie, de az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, ezt eddig nem tette meg.
Magyarországon tulajdonképpen már nem található a társadalmi-gazdasági tevékenység hatásaitól mentes táj. Városainkban azonban sokkal több zöldfelületre lenne szükség.
Az egyik gátat vet annak, hogy uniós cégek termelésük karbonintenzív részét külföldre telepítsék, illetve annak, hogy az uniós termékeket karbonintenzív importtermékekkel helyettesítsék.
A növekedés nagyrészt a gazdasági fellendülés hatásának tudható be.
Az európai gazdaság szereplőire és a háztartásokra is kötelezettségeket rónak a károsanyag-kibocsátást radikálisan csökkentő javaslatok
Aggasztónak tartják a tudósok, hogy 2005 és 2019 között szinte megduplázódott a bolygó energia-egyensúlytalansága.
Az erdőirtás, a trágyázás, a haszonállatok és a hulladéktermelés is hozzájárul, az élelmiszerek hosszú utazása viszont kevésbé okolható.
Meghétszereződhet a szélsőséges szárazságok száma az évszázad végére, ha nem csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása.
Az eddigieknél több tízezerszer pontosabban mérték meg a vízmolekula színképvonalait az ELTE Természettudományi Karának kutatói.
Egy nagyszabású, új kutatás szerint megfelelő technológiák alkalmazásával ötven év alatt elérhetjük a zéró ipari emissziót.
A kutatók szerint rejtély, hogy miért emelkednek az értékek, hiszen 2017-ben már teljesen megszűnt a szénd-dioxidnál is károsabb gáz globális kibocsátása.
Az innovációs miniszernek rohamtempóban kell intézkednie, hogy a megmaradt emissziós egységeket el lehessen adni a 2021-2030-as időszakban.
Fennáll a kockázata annak, hogy a Föld tartósan és visszafordíthatatlanul üvegházzá válik, még akkor is ha a szén-dioxid-kibocsátást sikerül a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott korlátok között tartani - figyelmeztetett egy nemzetközi kutatócsoport az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent új tanulmányban.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásában a nagy üdülő- és konténerszállító hajók is jelentősen kiveszik a részüket. Most először történt komoly előrelépés a csökkentés érdekében.
Utoljára 3-5 millió évvel ezelőtt volt ilyen magas a légköri szén-dioxid-koncentráció. Ez gyakorlatilag elérhetetlenné teszi a globális felmelegedés kordában tartásának kitűzött céljait.
A felmelegedés csökkentését nehéz elérni. A geológusok kutatják az üvegházhatású gázok átalakításának lehetőségét.
Az éghajlatváltozás kíméletlen hatásai nemcsak az időjárásban mutatkoznak meg, hanem a szupermarketek polcain is, s ezt a fogyasztók is hamarosan érezni fogják - figyelmeztet legújabb jelentésében a Természetvédelmi Világalap. Egyes termékek - mint például a kávé vagy a narancs - elérhetősége és ára a jövőben drasztikusan változhat.
Az üvegházhatás és a széndioxid károsak az emberre és a természetre, de az állatok és a növények is segíthetnek a probléma megoldásában. Ezt az utat keresik a kutatók az egész világon.
Világszerte milliók vonultak utcára vasárnap a Párizsban ma megnyíló ENSZ-klímakonferencia előtt. Londonban (képünkön) legalább 50 ezren vettek részt a megmozduláson, kétszer annyian, mint a 2009-es koppenhágai klímacsúcs előtt. A francia fővárosban a két héttel ezelőtti terrortámadások miatt lemondták a klímameneteket.
Először sikerült méréssel igazolnia egy amerikai kutatócsapatnak az üvegházhatás tényét - írja a Live Science internetes portál.
Megállapodás született a globális felmelegedés elleni küzdelem érdekében teendő lépésekről, az egyes országok által vállalandó kötelezettségekről vasárnap Peruban az ENSZ által szervezett klímakonferencián, ám nem mindenki elégedett: környezetvédelmi szervezetek úgy vélik, az országok közötti "csatározások" egy gyenge egyezmény elfogadásához vezettek.
December 1-től csaknem két héten át Peru fővárosában, Limában tartják az idei évzáró klímatalálkozót. A tanácskozás legfőbb feladata a Kiotói Jegyzőkönyv helyébe lépő új klímaegyezmény szövegtervezetének elkészítése, egy évvel később pedig, a 2015 decemberi párizsi klímacsúcson kellene aláírni az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséről rendelkező, jogilag kötelező erejű megállapodást. Még ez sem garancia azonban arra, hogy a világ képes lesz megállítani és visszafordítani a veszélyes környezeti folyamatokat.
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelentős csökkentéséről szóló tervet jelentettek be hétfőn Washingtonban. Az elektromos erőművek széndioxid-kibocsátását a 2005-ös szinthez képest 2030-ig átlagosan 30 százalékkal csökkentenék. Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szerint az egyes szövetségi államokra külön kvótákat szabnak meg.