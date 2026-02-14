Luxus lesz a kávé, eltűnik a narancs?

Az éghajlatváltozás kíméletlen hatásai nemcsak az időjárásban mutatkoznak meg, hanem a szupermarketek polcain is, s ezt a fogyasztók is hamarosan érezni fogják - figyelmeztet legújabb jelentésében a Természetvédelmi Világalap. Egyes termékek - mint például a kávé vagy a narancs - elérhetősége és ára a jövőben drasztikusan változhat.