Volt polgárőr késelhetett meg két rendőrt Erdőkertesen

A férfi egykor a település köztiszteletben álló tagja volt, de erőszakossága egyre nagyobb bajba sodorta.

A váci kórházból, autóval szállította haza két rendőr azt az erdőkertesi férfit, aki egy óvatlan pillanatban a járőrökre támadt ; a mellette ülő rendőrnőt nyakon szúrta, a kormánytól hátraforduló társát pedig arcon döfte – mondta el az ATV -nek Pásztor László, a település polgármestere.

Pásztor maga is a nagy szirénázásra figyelt fel, majd kért tájékoztatást a rendőrségtől. A csatorna kérdésére azonosíthatóan megnevezte a támadót is: elmondása szerint a férfi sokáig polgárőrként dolgozott Erdőkertesen, a közösség megbecsült tagjának számított. Élettársának bántalmazása miatt azonban eljárás indult ellene, és már két éve bűnügyi felügyelet alatt élt a településen, aminek határait sem hagyhatta el. Pásztor úgy tudja, hogy hamarosan fordulat állt volna be a férfi büntetőügyében, egy újabb tárgyalásra kapott idézést.