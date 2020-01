Visszavásárolja a használt bútorokat az IKEA

Az Üvöltő szelek című előadáson történt mindez.

A Miskolci Nemzeti Színház szombati táncelőadásán váratlan meglepetés érte a nézőket, amikor a levegőből közéjük esett egy nyest –– Az Üvöltő szelek című előadáson történt mindez. Nagyon büszkék vagyunk a nézőinkre, mert nem alakult ki pánikhangulat – közölte a Miskolci Nemzeti Színház a portállal. – Olyannyira, hogy a fellépők is csak az előadás végén értesültek a kis közjátékról. Ráadásul a közelben ülők egyből bekapcsolták mobiltelefonjaik világítását, hogy segítsenek munkatársainknak minél gyorsabban kézre keríteni a betolakodót, amit később a Régiposta utcán szabadon engedtünk. Ezúton is köszönjük nézőink megértését. Természetesen átvizsgáljuk az egész padlást, hogy a későbbiekben ne kerülhessen sor hasonló malőrre. A közösségi oldalakon később megjelent egy hír, miszerint a közeli mélygarázs parkolóőre talált egy rossz állapotban lévő nyestet. Elhelyezte egy dobozban, és a hasznos tanácsoknak köszönhetően a Mályi Madármentő Állomás munkatársait hívta segítségül, akik éjfél után néhány perccel meg is érkeztek. Lehoczky Krisztián, a madármentő állomás vezetője saját közösségi oldalukon számolt be arról, hogy az állat – ami nagyon rossz állapotban került hozzájuk – sajnos a gondos kezelés ellenére sem maradt életben.