Fejfájást hoz a hétvégi kettősfront

Pénteken még többször is naphoz, de legalábbis az eddigieknél több fényhez juthatunk. A folytatásban azonban megint felhőkre és sokaknak migrénre kell számítaniuk.

A légköri frontok pénteken elkerülik a térséget, a reggel többfelé nyirkos, ködös idő az ízületi panaszokkal élőket nyűgössé tehette, fokozódhattak a végtagfájdalmaik. A napközben is sokáig megmaradó köd és párásság csökkenti a hő- és komfortérzetet. A sokféle elcsíphető napsütés azonban javíthatja a hangulatot, és adhat egy kis energiát. Érdemes kihasználni, mert az érkező kettősfront okozta felhős idő újra lehangoltságot okozhat – olvasható a Meteo Klinika oldalán.

Délutántól növekszik a fejfájás megjelenésének gyakorisága, az intenzitása az esti óráktól ráadásul erősödhet is. Figyelmetlenség, koncentrációs problémák is észlelhetők lesznek. Különösen északon és keleten lesz nagy a napi hőingás, amitől a vérnyomáspanaszokkal élők tünetei erősödhetnek. Az időjárás kedvez a kórokozók terjedésének, és a legtöbbünk szervezete amúgy is pihenésért kiált, érdemes a hétvégét erre használni.

Noha a frontot követően nem lesz jelentős lehűlés, a hőérzet csökken – írta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán . A következő napokban sokaknál jelentkezhet fejfájás és migrén, és az enyhébb alvásproblémák is zavaróak lehetnek. Vérnyomás-ingadozás, és átmeneti rosszullétek is előfordulhatnak.

A légszennyezettség megint romlik, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szállópor. Sétálni inkább kevésbé forgalmas helyeken célszerű, nem pedig a zsúfoltabb belváros részeken.