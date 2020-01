Varga Judit a néppárti tagságról: nekünk nem fontos a házszám

Késő estére -4 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.

Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Zala megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ónos eső miatt szombat délután az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint késő délutántól a Dunántúl délnyugati tájain néhány tized milliméter ónos eső valószínű. Vasárnapra virradóra a csapadékzóna északkelet felé helyeződik, így szombat késő estétől már akár a fővárosban, majd vasárnap már északkeleten is kialakulhat vékony jégréteg. Az Északi-középhegység térségében helyenként gyenge havazás is előfordulhat.



A sűrű köd napközben helyenként tartósabban is megmaradhat. A köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon ónos szitálás, hószállingózás bárhol lehet. A köd miatt a fővárosban és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében figyelmeztetnek.

Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között várható, késő estére -4 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.