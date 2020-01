Jakab Péter minden fronton győzött

Már azt hittük, sosem lesz vége a Jobbik kongresszusának. Jakab Péter, az új elnök – aki „érdemelvű pártot” szeretne – erős felhatalmazást kapott.

Elejétől a végéig zárt ajtók mögött tartotta szombaton tisztújító kongresszusát a Jobbik, de – mivel a párthoz közeli médiát azért beengedték – már kora délután tudni lehetett, hogy a papírformának megfelelően Jakab Pétert választották a Jobbik új elnökévé. A sok alelnökjelölt miatt jócskán elhúzódott a szavazatszámlálás, a meghirdetett sajtótájékoztató (nem tévedés) majdnem 4 órás késéssel, pár perccel este kilenc előtt kezdődött. A rendezvény után Jakab Péter az újságíróknak a türelmet, a küldötteknek a bizalmat köszönte meg. Bízik abban, hogy új lendületet kap a Jobbik. Közlése szerint a Jobbiknak érdemelvű pártnak kell lennie, amely előrejutási lehetőséget kínál a tehetségeseknek és szorgalmasoknak. A Jobbik – hangsúlyozta Jakab Péter – minden magyar embert szeretne megszólítani, beleértve a csalódott fideszeseket is. Megismételte azt a többször hallott kijelentését: úgy kell eljutni 2022-ig, hogy az ország ne jusson vissza 2010-hez. A pártelnök ezért az ellenzéki szövetségben nem számít azokra a „tisztességtelen emberekre”, akik az elmúlt harminc évben „részt vettek az ország kifosztásában”. A Jobbiknál kezd hagyománnyá válni, hogy tisztújítás előtt történik valami váratlan esemény. Tavaly ősszel még a kongresszust is elhalasztották: a pártban ultimátumként értékelték ugyanis, hogy Jakab csak abban az esetben vállalta volna az elnöki tisztséget, ha az általa megnevezett jelöltek lesznek az alelnökök. Jakab Péter később már nem ragaszkodott ehhez a feltételhez. A mostani kongresszus előtt azonban a Jobbik elnöksége – a leköszönő pártvezető, Sneider Tamás kezdeményezésére – az utolsó pillanatokban megváltoztatta a tisztújítás szabályait, hogy Jakabnak lehetősége se legyen vétót emelni a neki nem tetsző alelnökjelöltek ellen. Előzőleg, hogy Jakabnak nincs komoly kihívója, legfeljebb az lehet érdekes, milyen arányban választják meg az erdélyi Lokody Leventével szemben. Végül még csak ennyi izgalom sem adódott. A kongresszus kezdete előtt, szombat reggel a Jobbik közleményben jelentette be: a jelölésben részt vett jobbikos szervezetek 99,6 százaléka Jakab Pétert javasolta a Jobbik élére. Így egyedüli elnökjelöltként mondhatta el programbeszédét, ahogyan elnökhelyettese, Gyöngyösi Márton EP-képviselő is. (Jakabot aztán a küldöttek közel 88 százaléka támogatta szavazatával.) Bár Szabó Gábor –– tizenhat év után megválik a pártigazgatói poszttól, az országos választmány elnöki tisztségéről nem mondott le. Az alapszervezetek csaknem kilenctizede újra Szabót jelölte, ellenfele, Varga-Damm Andrea tehát nem érte el a 20 százalékos indulási küszöböt. A tisztújítás valódi tétje az volt, hogy a Jakab Péter által preferált, illetve a tőle függetlenül induló jelöltek közül kiket választanak meg alelnökké. Tizenhatan próbálkoztak, tizennégyen gyűjtöttek össze elegendő ajánlást. Jakab ezen a fronton is teljes győzelmet aratott. A belső ellenzék nem szerzett pozíciókat, a hat alelnöki tisztség mindegyikét az ő csapatának tagjai tölthetik be: Ander Balázs, Dudás Róbert, Lukács László György, Potocskáné Kőrösi Anita, Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel. A kormánypárti sajtóban – a Jobbikból kivált Mi Hazánk közreműködésével – azzal vádolják Jakab Pétert, hogy „gyurcsányista fordulatot” hajt végre. A lapunk által megkérdezett jobbikosok szerint nem erről szól a vita, hanem arról, hogy míg a belső ellenzék szerint a jövőben is markánsan jobboldali pártként kellene megjeleníteni a Jobbikot, Jakab egy pragmatikus, az ideologikus elemeket háttérbe szorító „se jobb-, se bal” irányzatot képvisel. Elképzelése szerint a Jobbik marad jobboldali párt, de a leglényegesebbnek azt tartja, hogy „hogy megoldást adjanak az emberek mindennapi problémáira”. A pártigazgató kilétéről majd az új elnökség dönt. Sneider Tamás korábban megerősítette lapunk információját, hogy kész pártigazgatóként folytatni. Kifejtette, úgy érzi, hogy alkalmas a feladatra: „Szeretem a kihívásokat. Sokrétű személyiség vagyok, mondhatnám azt is, hogy valamilyen szinten mindenhez értek.” Szombat esti sajtótájékoztatóján Jakab Péter ugyanakkor arra utalt, hogy lehetnek más jelöltek is.