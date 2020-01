Ajánlásokat tett közzé a WHO a koronavírus megelőzésére

A fűtési szezonban a szárazabb lakás levegőjét érdemes párásítani, de a túlzásokba nem érdemes esni.

A levegő páratartalmát páramérő készülékkel lehet ellenőrizni. Az ideális érték 40-60 százalék között mozog. Ha ennél alacsonyabb, vagyis túl száraz a levegő, akkor kellemetlen tünetek alakulhatnak ki – mondta Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa.

„A száraz levegő belélegzése kiszárítja az orrnyálkahártyát. Torokszárazság, kaparó érzés jelentkezhet. Könnyebben megbetegedhetünk, ugyanis az orr- és a légutak nyálkahártyája, az egészséges állapotban is termelődő váladék hiányában nem tudja megakadályozni, hogy a kórokozók a szervezetünkbe kerüljenek.”

Frissen mosott ruhák teregetésével vagy párásító készülékkel növelhetjük a levegő páratartalmát. Vigyázzunk azonban, mert ha ez tartósan 60 százalék feletti értékre emelkedik, akkor „megágyazunk” az allergiás, asztmás tüneteket okozó és gyakori légúti betegségekre hajlamosító penészgombának és poratkának is.

Egy forró kamillateás gőzölés egy pollenallergiás, asztmás beteg súlyos tüneteket produkálhat. Krupp esetén pedig szintén nagyon sokat árthatunk, ha a beteget forró vizes gőznek tesszük ki, ilyenkor ugyanis súlyosbodnak a tünetei. Nagyon gyors javulást lehet elérni azonban hideg párával, például ha hűvös téli levegőre visszük betakarva, vagy ha a nyitott a hűtőszekrény ajtaja elé ültetjük az éjszaka ugatva köhögő gyermeket. Az asztmásoknak viszont éppen a hideg párával kell óvatosnak lenniük. Akár rohamot is provokálhat, ha a lakás melege után hirtelen a téli hideg levegőt lélegzik be.

A lakás hőmérsékletére egyébként is ügyelni kell, ha nem szeretnénk a túl melegből kilépve megfázni a hidegben. A hőfok azért is fontos, mert a túlfűtött lakások is kedvező feltételeket teremtenek az allergének számára. „Az ideális nappali hőmérséklet 24 Celsius fok, de éjszakára érdemes kicsit lejjebb venni a fűtést.

Alváshoz 18-20 Celsius közötti értékekre javasolt beállítani a szoba hőmérsékletét.

Ennél melegebb hőfokon a nyálkahártya könnyen kiszáradhat, ami szintén nem előnyös.”

Párától a penészig

A lakásban akkor is pára képződik, ha levegőt veszünk, be- és kilélegzünk. A teregetés mellett a főzés, mosás és zuhanyzás, a fürdés meg különösen párát termel. Ha nem megfelelő a lakás szellőzése, ez bent is reked. Az ablakokon gyöngyöző vízcseppek jelennek meg, majd a hőhidak – a nyílászárók melletti területek - mentén, amelyek a különböző hőmérsékletű tereket választják el egymástól, megindul a penészesedés. Ez ellen gyakori szellőztetéssel vagy beépített szellőzővel ellátott nyílászárókkal védekezhetünk.

„A penész erős allergén, légúti allergiás, asztmás tüneteket is okozhat. Előfordulhat, hogy jelenlétére csak a légúti tünetek, gyakori betegségek, elhúzódó köhögés hívják fel a figyelmet, mivel nemcsak a sarkokban, hanem eldugott helyeken – szekrények, falvédők, ágyak mögött, szobanövények földjén - is megjelenhet” – mondta a szakorvos.