Postást játszik az Oktatási Hivatal

Az esetek többségében nem tud önálló szakmai döntést hozni az Oktatási Hivatal (OH) a gyermekek iskolahalasztására vonatkozó szülői kérelmek elbírálásánál – derült ki a Szülői Hang Közösség felméréséből.

Az idei évtől – a szülők, az óvónők és a szakszolgálatok helyett – csak az OH dönthet arról, hogy egy hatodik életévét augusztus 31-éig betöltő, tehát tankötelessé váló gyermek számára indokolt-e, ha további egy évig még óvodában marad. Ám az eddigi visszajelzések alapján úgy tűnik, az OH továbbra is a szakszolgálatokra bízza a szakmai döntést. A Szülői Hang felmérésében eddig 426 olyan szülő vett részt, akik kérelmezték gyermekük iskolahalasztását és már készhez is kapták az OH határozatát. Kiderült: a hivatal az esetek kisebb részét (29 százalék) fogadta el saját hatáskörben, nagy többségében (69 százalék) szakszolgálati felülvizsgálatot kért, és ritkán (2 százalék) további vizsgálat nélkül elutasították a szülői kérést. - Vagyis az esetek többségében az OH csak a postás szerepét tölti be. Ezzel lényegében maguk ismerik el az új eljárásrend értelmetlenségét. A szülők maguk is el tudnának menni a szakszolgálatokhoz, ha a törvény lehetőséget adna rá – fogalmazott Miklós György, a Szülői Hang Közösség képviselője. Nem csoda, hogy a felmérésben résztvevő szülők 98 százaléka határozottan elutasítja az iskolaérettség eldöntésének új rendszerét. Nagy többségük (93 százalékuk) azt is sérelmezte, hogy a kormány nem adott megfelelő tájékoztatást a kérvények elbírálásának szempontjairól. A köznevelési törvény vonatkozó, január elsején hatályba lépett rendelkezéseiről tavaly nyáron döntött a parlament, a szülők pedig január 31-ig kaptak határidőt arra, hogy beadják kérelmeiket az OH-hoz. Egy „kiskapu” azonban idén még megmaradt: aki a határidő előtt tud az iskolakezdés halasztását javasló szakvéleményt szerezni az illetékes pedagógiai szakszolgálatnál, annak nem kell az OH-hoz fordulnia. A szakembereket nemcsak a törvénymódosítás, hanem az utána következő kérelmezési roham is váratlanul érte. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő közérdekű adatigényléséből kiderült: a törvénymódosítás elfogadását követően összesen 19,7 ezer, iskolaérettség megállapítására irányuló kérelem érkezett a megyei szakszolgálatokhoz, ezek közül december 20-ig 12 ezer szakvéleményt állítottak ki. Megyei szinten nagyok az eltérések: van, ahol szinte minden kérelmet elbíráltak, de van olyan megye is (például Baranya vagy Jász-Nagykun-Szolnok), ahova különösen kevés, 40-50 kérelem érkezett, „szakmai okokból” mégsem fogadták be ezeket. Lapunkhoz eljutott a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat elutasító levele is: mindkettőben az OH-hoz irányítják a szülőket. Különösen érdekes a baranyai szakszolgálat levele, ami 2019. október 15-i keltezésű. Ebben elismerik, hogy a szülők december 31-ig kérvényezhették az iskolaérettségi vizsgálatokat, de munkatervük szerint azokat csak februárban kezdenék meg, addigra viszont már hatályos az új jogszabály, ami ezt nem teszi lehetővé számukra – illetve csak akkor, ha az OH erre külön felkéri őket. Szél Bernadett szerint jól látszik: jogalkalmazási káosz alakult ki, amit nem a szakszolgálatok, hanem a kormány idézett elő. A Szülői Hang pedig arra figyelmeztetett: az érintett gyermekek sem tudják, a következő tanévben iskolások vagy óvodások lesznek-e, a folyamatos bizonytalanság pedig zavart okozhat számukra.