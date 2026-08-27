Ők azok, akik tavaly felmentést kaptak a hatéves kortól kötelező iskolakezdés alól. Ugyanakkor az is biztosnak tűnik, hogy idén is több ezer általános iskolásnak kell megismételnie az első osztályt.
Összesen legalább ötezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta.
Majdnem 4100 általános iskolás diák másodszorra kezdte meg az első osztályt a mostani tanévben – derült ki a KSH lapunknak küldött adataiból.
A beadványok többségét elfogadták, ami azt is jelezi a Szülői Hang Közösség szerint, hogy felesleges volt szigorítani, bonyolítani a rendszert.
A mostani, június 15-én zárult tanévben majdnem ötezer elsős évismétlőként ült az iskolapadban - tudta meg a Népszava.
A halasztásról szóló kérelmek 90 százalékát elfogadják, de még így is több ezer gyermeket fosztottak meg a számukra alapvető plusz egy év óvoda lehetőségétől.
A szakszerű ellátást egyre nehezebb biztosítani.
A köznevelési törvény egyéb módosítások mellett felhatalmazza a kormányt arra, hogy a későbbiekben is kijelölje a tankönyvellátási, -előállítási feladatokban közreműködő szervezetet.
Az Alkotmánybíróság korábban több jogszabályi rendelkezést is alaptörvényellenesnek talált.
Lezárultak az idei tankötelezettségi eljárások.
Több ponton is jogszerűtlen a hatéves kortól kötelező iskolakezdéssel és az iskolaérettséggel kapcsolatos új szabályozás.
A már lezárult ügyek 97 százalékában helyt adtak a kérelmeknek - értesült a Népszava.
Figyelmen kívül hagyja a bíróság a szülők véleményét és az Oktatási Hivatalnak ad igazat az iskolaérettség ügyében – állítják az érintettek.
A pedagógiai szakszolgálatok és az óvodák még véletlenül sem értelmezték egyformán a jogszabályokat.
Még a szülők sem kaphatnak írásos tájékoztatást gyermekük iskolaérettségi vizsgálatának eredményéről.
Az esetek kétharmadában szakértőként rendelték ki a pedagógiai szakszolgálatokat.
Az esetek többségében nem tud önálló szakmai döntést hozni az Oktatási Hivatal (OH) a gyermekek iskolahalasztására vonatkozó szülői kérelmek elbírálásánál – derült ki a Szülői Hang Közösség felméréséből.
Már nem kérhetnek vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálatnál az óvodapedagógusok, szülők, intézményvezetők arról, alkalmas-e a gyerek az első osztályra.
Kozma Ákos szerint a családokat és az oktatási rendszert is felkészületlenül érte az iskolaérettség megállapítására vonatkozó eljárásrend megváltoztatása.
Belátták, hogy lehetetlent írtak elő, így több időt adnának a szülőknek arra, hogy kérelmezhessék hatéves gyermekük beiskolázásának halasztását. De még ez sem segítene sokakon.
A szülők helyett az állam dönt. Egy alig kéthetes időablakban lehet kérelmezni a halasztást.
Április végéig kell eldönteniük a szülőknek, melyik általános iskolába írassák gyermeküket. Az ősszel mintegy százezer kisiskolás kezdheti meg tanulmányait 3 250 intézményben. A tankötelessé váló, azaz a 2008. augusztus 31-ig született gyermeket a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára köteles a szülő beíratni.