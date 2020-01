Koronavírus: a Samsung gyár megvizsgáltatja Kínából érkező alkalmazottjait

A gödi Samsung gyár a koronavírus terjedése miatt munkába állás előtt "karanténba helyezi" és orvosi vizsgálat alá vonja Kínából érkező alkalmazottjait, bár a céget érintően semmilyen járványügyi intézkedés nincs - közölte a Pest megyei város polgármestere hétfőn Facebook-oldalán.

Balogh Gábor (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-Párbeszéd) azt írta: a Samsunggal kötött együttműködési megállapodás keretében azt a tájékoztatást kapta a cégtől, hogy már a múlt hét közepén felvették a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi részlegével, és minden tőlük telhető intézkedést bevezettek a megelőzésért. Hozzátette, a gyár arról tájékoztatta, hogy a karanténon kívül fokozott fertőtlenítést vezettek be a közös helyiségekben, és a folyékony szappan mellett alkoholos kézfertőtlenítőket is kihelyeztek. Emellett a munkavállalók belső oktatáson vesznek részt, amelyen a megelőzés érdekében szükséges, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott higiéniai szabályokról kapnak tájékoztatást - közölte a polgármester.