Ónos eső, eső, havazás, szél a keddi menü

Új módszereket akar kipróbálni a dolgozóknak kedvező változások eléréséért négy dinamikus közszolgálati szakszervezet.

A mostani kormányzati ötletelés helyet egy középtávú bérfelzárkóztatási programról kezdene tárgyalásokat a néhány hónapja alakult szakszervezeti akciószövetség, amelynek tagjai magukat az átlagnál progresszívebb érdekvédőknek tartják. Hétfői sajtótájékoztatójukon az derült ki, véget akarnak vetni annak, hogy még az is kormányzati akarattól függ, sztrájkolhatnak-e a hozzájuk tartozó területek dolgozói. Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke arra emlékeztetett, 2016-ban még tarthattak munkabeszüntetést, de tavaly már ugyanazon sztrájktörvény alapján megakadályozták a tervezett akciójukat. Éppen ezért újszerű megoldásokban gondolkodnak, mert az eredményekhez szükség van az érdekegyeztetés rendszerének átalakítására is – tette hozzá Boros Péterné. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének vezetője gyakorlatilag mindenkivel egyeztetne, hogy elérjék a diplomás minimálbér bevezetését, a 13. havi juttatás visszaállítását és egy tisztességes nyugdíjrendszer kidolgozását. Jelenleg 23 bérrendszer létezik egymás mellett a közszférában, ami feleslegesen és követhetetlenül sok, erről is tárgyalni kell – hangzott a következő feladat. Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke az európai bérekhez való felzárkózást sürgette és erősen kritizálta az érdekegyeztetés mai rendszerét. Szilágyi József a legfrissebb példákat említve elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány egyszerűen bejelentette az idei minimálbér emelés mértékét, ahogy a munkaügyi terület áttelepítését is a pénzügyi tárcától az Innovációs és Technológiai Minisztériumba. Egy térképen mutatta meg Taskovics István, hogy Budapesten és az ország leggazdagabb középső és észak-nyugati részén sokkal nagyobb béremelést kapnak a megyei és járási kormányhivatalok dolgozói, mint az elmaradottabb keleti és déli megyékben, ami indokolatlan versenyhelyzetet teremt a hálózaton belül. A Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének elnöke arra figyelmeztetett, ha ezt meglépi a kormány, a kevesebb pénzt kínáló helyekről még több szakember menekül el, pedig egy kormányhivatalnak ugyanazok a feladatai a keleti megyékben, mint a fővárosban. Már az egész országban alig találni rehabilitációs orvosszakértőt, 65 év alattit pedig egyáltalán – hozott egy példát a vészes szakemberhiányra. Az egyelőre négy szakszervezet együttműködésében dolgozó akciószövetség önmagában üzenet a kormánynak és a munkaadóknak, hogy erősödik a dolgozók körében az összefogás, mert elegük van abból, hogy titkos irodákban döntenek róluk – hangzott az önértékelés, majd együttműködésre szólították fel a szakszervezeti tagságot, a nyugdíjasokat, civileket, szakmai- és önkormányzati érdekképviseleteket a közös fellépésre.