Eltörölték a bírák, pilóták, törvényhozók és diplomaták különnyugdíját Romániában

Ellenszavazat nélkül elfogadta a román képviselőház kedden a bírák, pilóták, törvényhozók és diplomaták különnyugdíjának eltörléséről szóló törvénytervezetet. A katonák, rendőrök és titkosszolgálati ügynökök szolgálati nyugdíjaira a tervezet nem terjedt ki. Romániában a bírák, ügyészek és bírósági jegyzők az igazságszolgáltatás megbénítását helyezték kilátásba, ha a parlament megfosztja őket szolgálati nyugdíjuktól, amelyre szerintük a pálya kötöttségei miatt és függetlenségük szavatolása érdekében jogosultak. Álláspontjukat az alkotmánybíróság egy 2010-ben hozott határozata is alátámasztja: akkor a taláros testület leszögezte, hogy a magisztrátusok kivételezett jogállását nem csak törvény, hanem az alkotmány is garantálja. A keddi ülésen több képviselő is aggályát fejezte ki, hogy a szerzett jogok eltörlése alkotmányellenesnek fog bizonyulni, a plénum azonban elvetette a tervezet szakbizottsági újratárgyalását. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azt javasolta, hogy ne töröljék el, hanem korlátozzák a bírák és ügyészek – jelenleg az átlagnyugdíj több mint tízszeresére rúgó – szolgálati nyugdíját, a törvényhozók speciális nyugdíjának eltörléséről pedig fogadjanak el külön jogszabályt, mivel erről csak a parlament két házának együttes ülése dönthet. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azért kérte a döntés elnapolását, mert a szakbizottsági jelentés nem tartalmazta – és így a plénum sem bírálhatta felül – azt az RMDSZ-es módosító javaslatot, hogy minden különnyugdíjat töröljenek el vagy korlátozzanak a megadóztatásukkal. A helyhatósági és parlamenti választásokra készülő Romániában a pártok egymásra licitálva próbálnak politikai hasznot húzni abból, hogy az emberek többsége által méltánytalannak tartott extra juttattatások eltörlését kezdeményezik. A kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a legnagyobb frakcióval rendelkező, de néhány hónapja ellenzékbe kényszerült Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői egymást hibáztatták az „arcátlan” mértékű különnyugdíjak bevezetéséért, ugyanakkor mindkét frakció jelezte: az alkotmányossági és szabályossági aggályod dacára sem akarja halogatni a döntést. A törvénymódosítást 247 szavazattal, 21 tartózkodás mellett fogadta el a képviselőház. Az országos nyugdíjpénztár szerint 2019 végén 3878 volt bíró és ügyész kapott átlagosan 18 716 lejes (1 millió 321 ezer forint), 840 volt diplomata átlagosan 5538 lejes, 792 volt parlamenti tisztviselő átlagosan 4547 lejes, 1440 volt pilóta átlagosan 10 891 lejes, 609 volt pénzügyőr átlagosan 7800 lejes és 1800 bírósági jegyző átlagosan 4439 lejes különnyugdíjat, amelynek mértékét nem járulékbefizetéseik, hanem az illető ágazat számára hozott speciális jogszabályok alapján határozták meg. A szolgálati nyugdíjra – a törvénymódosítás után is – jogosult 178 168 katona, belügyi alkalmazott és titkosszolgálati ügynök közül mintegy 40 ezren kapnak 6000 lejt meghaladó juttatást. Egy lej jelenleg 70,58 forintot ér. Románia tavaly 9 milliárd lejt (mintegy 635 milliárd forint) fordított a különnyudíjakra.