Félnek a járványoktól, szájmaszkot kérnek a hivatalnokok, de nem kapnak

Az influenza és a koronavírus miatt is aggódnak.

A kormányhivatalok ügyfélszolgálati munkát végző munkatársaitól sorra érkeznek a panaszok a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetéhez (MKKSZ), hogy a közelgő influenzajárvány és az Európában is egyre terjedő koronavírus ellen semmilyen védelmet nem kapnak. Ezért a szervezet elnöke, Boros Péterné azt kéri a kormánytól, szervezzék meg, hogy minden ügyfélablakban ülő ügyintéző szájmaszkot viselhessen. A kérést az is indokolja, hogy van, ahol a dolgozók maguk próbáltak maszkot vásárolni, de a készletek már elfogytak. A Miniszterelnökségi Sajtóiroda érdeklődésünkre, hogy van-e terv a hivatali ügyintézők védelmére, azt felelte: „Magyarországon nincs koronavírus-járvány, a hatóságok nem tudnak koronavírusos betegről és mindent meg is tesznek azért, hogy megvédjék a járványtól a magyar embereket. A kormányhivatalok folyamatos kapcsolatban vannak a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, és amennyiben indokolttá válik, haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket a fertőzések megelőzése érdekében.” Tehát segítségre egyelőre nem számíthatnak az ügyfélszolgálati munkatársak.