A kormányhivatalokban sem lett gyorsabb az ügyintézés, a MIA elnevezésű pontokra telepített érintőképernyős gépek a hálózatból kihúzva porosodnak.
Az átszervezésről a napokban tájékoztatták az akkugyárak iparbiztonsági engedélyeit is kiadó és ellenőrző katasztrófavédelmis munkatársakkal.
Két szakmai forrásunk szerint is elgördíthet akadályokat egyes, a kormánynak kedves projektek elől.
Igaz, az abban szereplő adatok nem fedik az újra kiírt közbeszerzés számait.
Online és személyesen is vizsgálódtak, a feladattal határidőre végeztek. Egyelőre nem tudni, hogy a vizsgálat az összes önkormányzatot érintette-e, vagy szúrópróbaszerűen csak egy részüket.
Az ápolók béremeléséről a magyarázatként kiadott közleményben sem esik szó. Az állami illetmények növekedését álláshelyek megszüntetésével ellensúlyoznák.
Ha valakinek nem maradt elég szabadsága, akkor a jövő évi keret terhére kell azt kiadni.
Tovább bővül azon kormányzati intézményi kör, amelyek nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. A helyzet várhatóan romlik a következő hónapokban.
Minden, a kapitányságokra átlépő kormányhivatali dolgozó csaknem ezer szabálysértési eljárást visz magával.
Az influenza és a koronavírus miatt is aggódnak.
Megszűnt a közigazgatási létszámstop, de a terület folyamatos átszervezései egyre rosszabb helyzetbe hozzák a hivatalnokokat.
Áthúzódik a jövő évre az amerikai szövetségi kormányhivatalok egy részének zárva tartása, a déli határvédő falépítés költségei körüli vita miatt.
A két nő családtagok, ismerősök kérésére töltött le adatokat a központi nyilvántartásból, végül a rendőrség is közbelépett.
Törvényt szegett a Fidesszel szerződő reklámcég, állítja Harangozó Tamás. A szocialista képviselő szerint az Állami Számvevőszéknek és az illetékes kormányhivatalnak egyaránt meg kellene büntetnie az ellenzéket „sorosozó” plakátokat kihelyező vállalkozást.
Miközben a kabinet tagjai a gyermekesek támogatásáról szónokolnak, Békés megyei kirendeltsége földhivatalában egyik pillanatról a másikra megszüntették a családbarát munkarendet.
Lázár János pénteki hatállyal felmentette a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatóját. A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről Békéscsabán, a gazdasági évnyitó fórum után tartott sajtótájékoztatón beszélt.
Hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség egy kilencfős - hamis magyar útlevelek kiállíttatásával foglalkozó - bűnszervezet ellen - közölte a vádhatóság. A Baranya Megyei Főügyészség közleménye szerint a bűnözői csoport korábban honosítási eljárás során magyar állampolgárságot szerzett személyek okmányait, adatait használta. Azokat tőlük megvásárolták, illetve - más, illegális módon - megszerezték, meghamisították.
A Miniszterelnökség adatai szerint 15 ezer forintra jön ki egy tízezres Erzsébet-utalvány kiszállítással, mindennel, az NGM azonban egyelőre nem részletezte, hogy jön ki ez az összeg. Mindenesetre az, hogy a postai árnál olcsóbban hozná ki az egész projektet a kormány, szinte lehetetlen - írja az Index.
A köztisztviselők ugyan még semmilyen tájékoztatást nem kaptak új feladatukról, de biztos, hogy a kormányhivatalok 30 ezer dolgozója hordja szét az Erzsébet utalványokat az ország 2,7 millió nyugdíjasának.
A kormányhivatalok munkatársai jelentősen le vannak terhelve, az Erzsébet-utalványok kézbesítése pedig nem tartozik a munkakörükbe - ezt az InfoRádiónak mondta Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke.
Átgondolatlan és a szakmai színvonalat, sok esetben akár a lakosság biztonságát is veszélyeztető lépésnek tartják több ágazat szakértői a 73 háttérintézmény megszüntetését, amit csütörtökön jelentett be a kancelláriaminiszter. Sok hivatal vezetője még abban reménykedik, jó Fideszes kapcsolatai megmenthetik a székét a végleges februári kormánydöntés előtti tárgyalásokon.
Folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) átalakítása; a kormányzat az idén újabb átfogó módosításokat tervez, a változások egyaránt érintik a hatóság szervezetét és a hivatal munkáját - írta hétfői számában a Magyar Idők.
A kormányhivatalokban már október 15-étől helyrajzi szám szerint megszemlélhető mely állami földrészletekre lehet majd licitálni novembertől kezdődően. Az árverések a megyei jogú városokban, megyeszékhelyeken, illetve a nagyvárosokban lesznek, nagyjából minden második napon, ezeket a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Földalap munkatársai koordinálják - mondta Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter tegnap a közrádióban.
Csaknem 400 ezer forintra büntette Réde önkormányzatát a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal, mert a képviselő-testület a törvényi előírások ellenére az önkormányzati választások óta nem választott alpolgármestert - írta a 24 Óra című napilap.
A kormány azonnali hatállyal átcsoportosított mintegy 4 milliárd forintot a kormányhivatalokhoz, miután a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek ide kerültek át a Földművelésügyi Minisztériumtól - az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.