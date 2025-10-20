Orbán-számtan: 5.555 kevesebb, mint 482

A Miniszterelnökség adatai szerint 15 ezer forintra jön ki egy tízezres Erzsébet-utalvány kiszállítással, mindennel, az NGM azonban egyelőre nem részletezte, hogy jön ki ez az összeg. Mindenesetre az, hogy a postai árnál olcsóbban hozná ki az egész projektet a kormány, szinte lehetetlen - írja az Index.