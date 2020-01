Hivatalos: influenzajárvány van Magyarországon

Hangot és nagyobb mozgásteret adna Budapest lakóinak a főpolgármester. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján elmondta, az alagutat kihagyva is felújíttatná a Lánchidat.

Átláthatóbb és demokratikusabb – ilyen lesz Karácsony Gergely szerint a városvezetés működése, miután a fővárosi közgyűlés szerdán elfogadta a szervezeti és működési szabályozat (szmsz) módosítását. A főpolgármester sajtótájékoztatóján beszélt a változásokról. Szerinte az átláthatóságot az garantálja, hogy

ezentúl a budapesti polgárok is kezdeményezhetnek konzultációt a fontos helyi ügyekben, sőt, van lehetőségük arra, hogy a közgyűlés napirendjére tűzzenek javaslatokat

részvételi költségvetést fogadtak el, ami azt jelenti, hogy egymilliárd forintnyi keret hasznosításáról a budapestiek dönthetnek. Hogy milyen formában zajlik majd a párbeszéd, annak kialakításával jelenleg Kerpel-Frontius Gábor főpolgármester-helyettes foglalkozik

a képviselők ezentúl nem helyben, felkészületlenül kapják meg az előterjesztéseket, hanem minimum két napjuk lesz azok áttanulmányozására

újból lesznek frakciók, napirend előtti interpellációk, és nagyobb időtartamú felszólalások, amiket egyszerűen felszámoltak a Tarlós-érában. Hogy a változások nem sértik a fideszes frakciót (Karácsony szóhasználatában, az ellenzéket), azt a főpolgármester szerint mutatja, hogy az szmsz elfogadásakor is figyelembe vették a kormánypárti javaslatokat.

Az alagút felújítását is beáldoznák

Karácsony Gergely kitért a Lánchíd felújítására , amire a kormány nem hajlandó hatmilliárd forintnál több támogatást nyújtani (bár egy újságírói megjegyzés szerint azért tizenkét milliárd forinttal segítik a Kertészeti Egyetem korszerűsítését) A főpolgármester sajnálkozott, amiért az Orbán-kabinetnek nem fontos a Budapest jelképének is tekinthető Lánchíd, de a felújításról nem mondanak le.

A főváros új közbeszerzést ír ki a híd felújítására, és – ha szűkös források miatt erre szükség lesz – egy időre lemondanak a Lánchíd alatti alagút rendbehozataláról.

Tüntessenek a naplemente ellen is!

Várható a híd további forgalomkorlátozása is, mert jelenlegi állapotában nem bírja a terhelést. A korlátozás a felújítás után is megmarad; a Lánchíd ugyan nem lesz teljesen autómentes, de azért újra kell gondolnunk a funkcióját, ahogy a Belváros szerepét is, mondta el Karácsony Gergely. A Magyar Nemzet arról kérdezte a városvezetőt, hogy elhatárolódik-e a DK-s Niedermüller Pétertől, aki „rémisztő képződmény-nek” nevezte a szerinte a nacionalista mozgalmak magját jelentő fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat – megjegyzése miatt az erzsébetvárosi Fidesz és Fidelitas csütörtökön tüntetésre is készül.

„Én is fehér, keresztény, heteroszex férfi vagyok, de nem sértődtem meg Niedermüller Péterre” - válaszolt Karácsony, aki örül annak, hogy a Fidesz és a nyilatkozat miatt kiakadó _ Bayer Zsolt jogaival élve tüntetésre készül – bár Karácsony szerint „tüntethetnének a naplemente ellen is, az is zavaró tényező”.

Szintén újságírói felvetésre a polgármester megjegyezte, nem fogja korlátozni a fővárosban ellenzéknek számító kormánypárti képviseletet, és ahogy minden frakció vezetőjével, az övékkel is leül majd a közgyűlések előtt. Finoman ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy Tarlós István idejében frakciók sem voltak. A főpolgármester beszámolója szerint több fővárosi cég élén is vezető váltás történt: