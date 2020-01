Koronavírus - A Lufthansa-csoport leállítja kínai járatait

Dóra Szucsou-ban él a férjével és a kisfiával. Mivel a város a Sanghajt Vuhannal összekötő vasút vonalán fekszik, hamar elértek ide is a biztonsági intézkedések.

Szucsou-ban tolták ki először a kínai holdújév miatti szünetet február 8-ig, az iskolák és az óvodák február 18-ig biztosan nem nyitnak ki. A család több mint egy hete csak boltba és levegőzni mozdult ki a lakásból, a plázák, mozik, és éttermek bezártak, a város gyakorlatilag kiürült. Az élelmiszerboltok polcai egy időre kiürültek, amikor a lakosság megrohamozta a boltokat, de a városvezetés megnyugtatta az itt élőket: a készletek tele vannak, csak a kevesebb dolgozó miatt lassabb a feltöltés. Szucsou-t, ahol jelenleg 20 betegről tudnak csak néhány ponton lehet elhagyni vagy megközelíteni autóval, a tömegközlekedés működik, de csak maszkban lehet felszállni. A távolsági buszok nem járnak, a vonatállomásokon mindenkit megvizsgálnak, de már az autópályákon is felállították a kapukat, ahol ellenőrzik az áthaladók egészségét. „A lakóparkban, ahol élünk naponta kétszer végigfertőtlenítenek mindent, és kiteszik a fontos értesítéseket. A különböző városi oldalakról és az egyetemről is folyamatosan érkeznek a hírek, egy oldalon pedig le lehet ellenőrizni, hogy az elmúlt napokban melyik vonaton, repülőn, taxiban utazott beteg. Annak, aki ráismer, hogy ő is azon a járművön volt, jeleznie kell a hatóságnak, hogy fertőzött lehet, és 14 napra karanténba kell magát zárnia otthon. Ha jelentkeznek rajta a tünetek, kimennek és megvizsgálják. Itt Szucsou-ban egy önkéntesekből álló egészségügyi csapat sorra járja a lakásokat lázat mérve, betegeket keresve. Kötelező őket beengedni, de nálunk még nem jártak” – meséli Dóra, aki mindennek ellenére nincs pánikba esve.

Kifőzde egy szucsoui piacon Fotó: Ji Chunpeng / AFP/Xinhua

Azt mondja, egy barátnője testvére Vuhanban dolgozik nővérként, és tőle úgy tudják, a városban az elején tényleg nagy volt a káosz, kevés volt az ágy, és sok a beteg. De mostanra javultak a viszonyok, rengeteg orvos és nővér ment önként a tartományba segíteni, és már azt is jobban látják, mivel állnak szemben. A betegek adatait, korábbi betegségeit is folyamatosan nyilvánosságra hozzák, és most úgy tűnik: a vírus főleg az idősekre jelent halálos veszélyt, a hivatalos kínai tájékoztatás szerint a halottak átlagéletkora 71 év, a gyerekeknél enyhén jelentkeznek a tünetek. Dóra egy ismerőse Vuhanban tanul, ő is elkapta a betegséget. A kórházban a magas láz és étvágytalanság miatt infúzión tartották, naponta vizsgálták a tüdejét, és 10 nap után gyógyultan hazamehetett. Ezek alapján Dóra szerint a gyógyulásra is jó esély van, de úgy látja a nemzetközi sajtóban erről keveset beszélnek, valószínűleg a hivatalos kínai adatokkal kapcsolatos bizalmatlanság miatt. A legfrissebb adatok 6080 beteg, 9239 fertőzött-gyanús, és 132 halott mellett 117 gyógyultról is szólnak.