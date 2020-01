Nem „csak kis meghűlés”, jobb nem félvállról venni a náthát

Tévhit, hogy nem lehet elkapni, és ha nem figyelünk oda, akár középfülgyulladás is lehet a szövődménye.

Az orrfolyás sosem normális, azaz valamilyen megbetegedés okozza. Alapesetben termelődik ugyan orrváladék, de ettől nem kell sűrűn orrot fújni. A nyálkahártya csillószőrei a mirigyek által termelt váladékot hátrafelé, a garatba juttatják, amelyet, bár bizarrul hangzik, észrevétlenül lenyelünk. A váladék síkosít, védi a nyálkahártyát, immunanyagot tartalmaz. Fokozott orrfolyás lehet allergia, vírusos nátha, foglalkozási ártalom például faüzem, festékkel vegyszerekkel dolgozók esetében, vagy egy kónikus orrmelléküreg-gyulladás következménye is – mondta Tóth Eszter, a Duna Medical Center fül-orr-gégész szakorvosa.

A nátha az orrnyálkahártyák és ezzel a melléküregi nyálkahártyák gyulladása. Szervezetünk jobban szereti az ideális hőmérsékletet, orrnyálkahártyának ez 20-21 fok. Hidegben a nyálkahártya ellenálló képessége gyengülhet, és aki naponta nagyobb embertömegben jár: tömegközlekedésen utazik, nagyobb eséllyel fertőződik meg egy tüsszentéstől vagy köhögéstől. A téli időszakban, amikor az orrnyálkahártya szélsőséges időjárási és hőmérsékleti ingadozásoknak van kitéve, nehezebben áll ellen és a szezonális vírusok azonnal megbetegedést okoznak.

A tévhit ellenére a nátha, régies nevén „meghűlés”, nem csak úgy jön, hanem vírus okozza, amely cseppfertőzéssel, azaz köhögéssel, tüsszentéssel terjed. A megelőzést segíthetjük, ha sűrűn és alaposan kezet mosunk és erősítjük az immunrendszerünket.

Fújjuk jól!

A nátha klasszikus tünetei az erős, vizes orrváladékozás, orrdugulás, szaglásromlás, fejfájás. Ha egy hét után az orrváladék sárgássá, zöldessé válik, erős fejfájás, fogba sugárzó fájdalom kíséri, nagy valószínűséggel bakteriális felülfertőződés is történt, ami mindenképpen szakorvosi vizsgálatot igényel. Ha náthásak vagyunk, különösen fontos, hogy napi minimum két liter folyadékot, főleg meleg teát igyunk meg, szedjünk C-vitamint, és ha szükséges, nem-szteroidos gyulladáscsökkentőt is.

Nagyon fontos a termelődött orrváladék leszívása, kifújása. Az orr és orrmelléküreg úgy van „megtervezve”, hogy biztosított legyen a váladék elfolyása és a szellőzése. Ha ez blokkolt, máshol is kialakulhatnak gyulladásos folyamatok. Nem mindegy azonban, hogyan fújjuk ki az orrunkat: fontos, hogy felváltva tisztítsuk ki az orrnyílásokat. Az egyik oldali orrfelet befogva erősen fújjuk a másikat, majd cseréljünk. Ha nagyon dugult az orr, előtte érdemes lohasztó orrcseppel oldani az elzáródáson, hogy a váladék kijusson.

Megfázás, de egyéb orrbetegségek esetén ajánlott legalább naponta egyszer tengeri sóval orrmosást végezni. Ez gyulladáscsökkentő és nyákoldó hatású. Érdemes gőzölni is kicsit, ilyenkor használhatunk eukaliptusz illóolajat is, ami szintén segít megnyitni az orrot. A sok orrfújástól kipirosodott és kiszáradt bőrt ápoló kenőccsel kezelhetjük.

A szakorvos felidézett egy vizsgálatot, amely igazolta, hogy az orrcseppek sokkal hatékonyabbak, mint az orrspray-k, azokkal csak az orr elejéig jut el a hatóanyag, míg az orrcsepp egészen hátra juttatja. A helyes technikához feküdjük hanyatt, a fejet kicsit oldalt fordítva cseppentsünk az egyik orrnyílásba, várjunk pár másodpercet, majd a másik oldalon is végezzük el ugyanezt. A megfelelő hatóanyagú orrcsepp akár 6-8 órán keresztül is hat, így elég naponta kétszer-háromszor használni. Túlzásba nem érdemes vinni, mert az már a nyálkahártyát károsítja, orrvérzést is okozhat. A lohasztó orrcseppeket 10-14 napnál tovább nem szabad használni, mert függőséget okoz. Vannak, akik évek óta orrcseppel alszanak el, a túlzott használat miatt ilyenkor ár csak a műtéti megoldás segít.

„Taknyosan” maradjunk otthon!

Náthával erősen ajánlott otthon maradni, egyrészt fertőző, másrészt a szervezet is könnyebben és gyorsabban gyógyul pihenés mellett. Érdemes figyelni arra, hogy otthon se tüsszögjünk azonban szabadon, használjunk zsebkendőt, mert a kezünkön a cseppeket könnyen terjeszthetjük. Javasolt a patikában kapható szájmaszk viselése is.

A meghűlés körülbelül egy hét alatt gyógyul meg, mivel vírusos, a kezelése mindig tüneti, tehát nem ír fel rá az orvos antibiotikumot. Az elhanyagolt náthának komoly következményei is lehetnek, például súlyos tünetekkel járó bakteriális orrmelléküreg gyulladás alakulhat ki. A szakorvos arra is felhívta a figyelmet, ne felejtsük el, hogy az orrunkhoz nagyon közel van az agy és a szemüreg. Gennyes náthával minden esetben fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni.