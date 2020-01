Felfüggeszti termelésének egy részét a koronavírus miatt a Hyundai

A várakozásokat jelentősen felülmúlva, mintegy 14 százalékkal nőtt az átlagkereset tavaly novemberben. A háttérben az év végi jutalmak állnak.

Jelentősen, 13,9 százalékkal megugrott a bruttó átlagkereset tavaly novemberben. Az átlagos bruttó fizetés így immár 403 500 forintra, a nettó összeg pedig 268 300 forintra rúgott a tavalyi év utolsó előtti hónapjában a KSH számításai szerint . A számok értelmezéséhez persze nem árt tudni, hogy a statisztikai hivatal továbbra is csak az 5 főnél nagyobb létszámú munkahelyek dolgozóinak adatait számolja bele az átlagba, holott immár egy éve rendelkezésére áll a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatbázisa, amelyben az összes munkavállaló kereseti adatai megtalálhatók. Igaz, a kisebb cégek munkavállalói jellemzően kevesebbet keresnek, így ha ezt is beleszámítanák az átlagba, akkor valószínűleg sokkal alacsonyabb összegű fizetésekről lehetne hírt adni. A novemberi adatok kapcsán azt is figyelembe kell venni, hogy az átlagkeresetek ily nagymértékű emelkedését a nem rendszeres juttatások, azaz az év végi prémiumok, jutalmak eredményezték. Emiatt lehetséges, hogy a januártól novemberig terjedő időszakban csupán 364 300 forint volt az átlagos bruttó, és 242 300 a nettó átlagkereset. Igaz, ez még mindig jelentős, 11,2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője arra is rámutatott: a jutalmak kifizetése miatti hirtelen keresetnövekedés egyértelműen a költségvetési szférához köthető, hiszen az előző hónapokban megszokott 12 százalék körüli növekmény után novemberben 19 százalékkal ugrott meg az átlagos bérszint a közszférában. Ezen belül is a közigazgatás területén dolgozók kaphatták a jelentős prémiumkifizetést, hiszen itt a keresetek 29 százalékkal nőttek. Ezzel szemben a versenyszféra esetében a 2019-es átlagnak nagyjából megfelelő, azt kicsit meghaladó 12,1 százalékos béremelkedést mért a KSH. A versenyszféra gyorsuló bérkiáramlása elsősorban az energiaszektorhoz, a víz- és hulladékgazdálkodás ágazathoz és a szállítás, raktározás területéhez köthető. Az elemző szerint az első tizenegy hónap adatait összegezve szinte biztosra vehető, hogy 2019 egészében 11 százazék felett marad a nettó bérek növekedése, ám az emelkedő infláció miatt ez reálbérek szintjén ez csak 7,5 százalék körüli értéket jelent majd. Az idei év tekintetében a 8 százalékos minimálbéremelés irányadó, és az eddigi hírek alapján elsősorban a kereskedelem területén ismét kétszámjegyű béremelést kaphatnak a dolgozók. Ez alapján pedig akár az idén is kétszámjegyű maradhat a bérnövekedés.