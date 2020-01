Tavaszias időt hoz a hétvége, akár 18 fok is lehet

Magyarországon továbbra sincs koronavírusos beteg, de a nap folyamán érkezett egy minta Debrecenből, amelynek laboratóriumi eredménye hamarosan meglesz - közölte az országos tisztifőorvos pénteken.

Müller Cecília ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy két ember esetében merült fel a gyanú: egyiküknél kizárták a betegség lehetőségét, de másikuknál laboratóriumi vizsgálatot végeznek. Az országos tisztifőorvos hozzátette, ez inkább "a biztonságra való törekvést" jelzi, "nem számít pozitivitásra". A szakember elmondta azt is, hogy a kínai Hupej tartományban tartózkodó magyarok továbbra is egészségesek, és amennyiben haza szeretnének térni, szállításukról és annak körülményeiről az operatív törzs dönt majd. Itthon felkészültek a fogadásukra, és valószínűleg a betegség lappangási idejére elkülönítik majd őket - jelezte Müller Cecília.

Péntek reggeli adatokat ismertetve az országos tisztifőorvos elmondta, eddig 9834 embernél igazolták a vírust világszerte, Franciaországban hat, Németországban öt, Finnországban egy, Olaszországban két fertőzöttről tudnak. Magyarországon nincs megbetegedés, és ezt a kedvező helyzetet igyekeznek fenntartani, ugyanakkor kizárni sem lehet, hogy a vírust valaki behurcolja - mondta. Ezért adták ki az egészségügyi és felsőoktatási intézményeknek szóló eljárásrendet, hogy segítsék őket a gyanús esetek kiszűrésében - fűzte hozzá.

Müller Cecília elmondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön járványügyi vészhelyzetet hirdetett, amelynek során ajánlásokat fogalmazott meg Kína és más országok számára. Az országos tisztifőorvos szerint a WHO által ajánlott intézkedések zömét Magyarországon már bevezették, azonban - mint mondta - előállhatnak olyan helyzetek, amik ezek felülvizsgálatát teszik szükségessé. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta azt is, hogy a kórházakban van elegendő védőfelszelés és fertőtlenítőszer. A szakember megerősítette, hogy a higiéniai szabályok betartásával sokat lehet tenni a megbetegedések megelőzéséért. A naponta többszöri szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, a zsebkendőhasználat utáni kézmosás és a szájmaszk használata indokolt járványos időszakban.

Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára elmondta, az új koronavírusos járványt a kormány komolyan veszi, és megkezdte működését az operatív törzs a megelőzés és a különböző intézkedések összehangolására. Hozzátette: a védekezésre biztosított a költségkeret, az eddigi intézkedések nem igényeltek a meglévőnél több forrást. Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa a diagnosztikáról tájékoztatott; kizárólag az NNK laboratóriumában diagnosztizálnak Magyarországon. Azt is elmondta, hogy az NNK nemzeti biztonsági laboratóriuma arra is felkészült, hogy részt tudjon venni az új koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében.