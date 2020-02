Több százmilliós megtakarítást bukhatott Pintér Sándor

A belügyminiszter vagyonnyilatkozata szerint két sarudi földet eladott, mégsem zárult pozitívban az egyenleg – ráadásul, több mint egymilliárddal tartoznak neki.

Nem csak Orbán Viktor gatyásodott le az elmúlt évben, a vagyonával nem hivalkodó Pintér Sándor is sokat veszíthetett 2019-ben. Legalábbis ez derül ki a belügyminiszter (felesége megtakarításait is tartalmazó) vagyonnyilatkozatából, melyet innen lehet letölteni . Pintérnek ugyanakkor így sem lehet oka panaszra, politikusként is egy jól menő vállalkozó vagyonával rendelkezik.