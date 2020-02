Agyonlőttek két embert egy floridai temetés után

Világszerte több mint 100 ember fertőződött meg, Kínában már 14 ezer beteget regisztráltak.

Újabb életeket követelt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus, a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban szombaton 45-en hunytak el. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap reggeli legfrissebb összesítése szerint országosan



A szombat reggeli számok 259 és 11 791 voltak. A kínai állami televízió - helyi idő szerint vasárnap reggel - arról tájékoztatott, hogy Hupej tartományban már 294-re nőtt a koronavírus áldozatainak száma. Hupejben szombaton újabb 1921 fertőzöttet regisztráltak, így számuk 9074-re gyarapodott. A tartományi székhelyen, Vuhanban eddig összesen 224 ember halt meg a vírustól. A tartomány gyakorlatilag karantén alatt áll, területén közlekedési zárlatot rendeltek el. A helyi hatóságok a járvány terjedésének megelőzésére február 13-ig meghosszabbították a kínai holdújévi szünetet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította csütörtökön az új koronavírus által Kínából indult járványt. Világszerte több mint száz fertőzést fedeztek fel több mint húsz további országban.

A Fülöp-szigeteken elhunyt egy kínai állampolgár a koronavírus miatt. A koronavírus-járvány eddig nem követelt életet Kína területén kívül, bár világszerte több mint száz fertőzést fedeztek fel több mint húsz országban.



Francisco Duque, a Fülöp-szigetek egészségügyi minisztere vasárnap közölte, hogy a 44 éves férfi február 1-jén belehalt a súlyos tüdőgyulladást okozó fertőzésbe. A tárcavezető szerint a férfi és a szintén megbetegedett 38 éves élettársa január 21-én érkezett Hongkongból a Fülöp-szigetekre. Mindketten a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartomány székhelyének, Vuhannak a lakosai.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint eddig csak a két kínai állampolgárnál mutatták ki a vírust a szigetországban. A manilai vezetés a bejelentést követően kiterjesztette a beutazási korlátozásokat a Kínából, Hongkongból és Makaóból érkező külföldiekre. A megszorítások korábban csak a Hupej tartományból érkezőkre voltak érvényesek.

A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó új koronavírus (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A vírus Kínán kívül 20 országban jelent meg eddig.



Németország: már 8 fertőzött

Újabb fertőzöttet találtak Németországban, a koronavírust bizonyítottan hordozók száma így nyolcra emelkedett a hatóságok szombat esti összesítése szerint. A németországi esetek továbbra is Bajorország tartományra korlátozódnak, és összefüggésben állnak az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari beszállító cég egy továbbképzésén történt január 21-én, a társaság központjában, a München melletti Stockdorfban. Az új típusú koronavírussal fertőzött nyolcadik német egy 33 éves müncheni férfi. Szervezetében szombaton mutatták ki a kórokozót. Ő is a Webasto munkatársa, mint a hat eddigi felnőtt fertőzött. A hetedik fertőzött az egyikük gyermeke.

Ugyancsak szombaton megérkezett a német állampolgárokat és hozzátartozóikat Vuhanból hazaszállító katonai repülőgép. A Luftwaffe gépén 124 ember érkezett Frankfurtba, 100-an német állampolgárok, további 22-en kínaiak, egy fő amerikai, egy fő román állampolgár. Az utasok között húsznál is több gyermek van. A leszállás után megvizsgálták őket, és 11 főt beszállítottak a frankfurti egyetemi klinikára. Csak az egyiküknél merült fel koronavírus fertőzés gyanúja, a többieknek egyéb panaszai voltak. Az utasok a következő két hetet egy laktanyában töltik, karanténban.