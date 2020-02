A szenátus szerdára tolta az elnök sorsáról döntő, előre lefutott végszavazást. A figyelem már az iowai előválasztásra irányul.

Az amerikai szenátus 51:49 arányban leszavazta az új tanúk meghallgatását és kormányzati dokumentumok bekérését. Ezzel gyakorlatilag biztossá vált, hogy Donald Trump a képviselőház vádjai ellenére kitöltheti első négyéves elnöki mandátumát, a másodikról pedig majd a választók dönthetnek november 3-án. A szenátorok azonban nem tudtak megállapodni abban, hogy szombatra virradóra végigvigyék a folyamatot, így Trump kínjai elhúzódnak, kedden formailag még eljárás alatt kell majd megtartania az unió helyzetéről szóló beszédét. A tanúk kérdésében csak két republikánus, Suzanne Collins és Mitt Romney szavazott az ellenzékkel. Egy harmadik, az idén visszavonuló Lamar Alexander azt nyilatkozta, hogy szerinte a demokrata párti „impeachment menedzserek” bizonyították a vádat, de ez sem ok az elnök eltávolítására, ezért ő a potenciális tanúkra sem kíváncsi. A levezető elnök, John Roberts legfőbb bíró előre jelezte, hogy döntetlen esetén nem kívánja betölteni a mérleg nyelve szerepét, így a Fehér Háznak már nem volt miért aggódnia a szavazás előtt. Nem is tette. A voksolás előtti percekben a bekapcsolva hagyott kamerák azt mutatták, hogy Trump védői kacagva beszélgettek a republikánusok vezéralakjaival. Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke úgy vélekedett, hogy a republikánus frakcióvezető, Mitch McConnell megalázta Robertset azzal, hogy annak a bírósági eljárásjog alapján törvénytelen, tanúk meghallgatása nélküli perben kellett elnökölnie. Már látszik, hogy az ellenzék a választási kampány során a tanúk beidézésének elmulasztásával próbálja majd indokolni, miért nem számít teljes felmentésnek a szenátus döntése. A legfrissebb felmérés szerint az amerikaiak fele menesztené Trumpot, akinek maradását 43 százalék támogatja. Az elnök ugyanakkor alighanem élni fog a döntésből fakadó új helyzettel: nem vonható felelősségre, nem köteles együttműködni a törvényhozással és gyakorlatilag azt tehet, amit csak akar. Környezete szerint érzelmileg mélyen érintette az impeachment, ám az eljárás lezárultával megszabadul annak terhétől. A Fehér Ház jelezte, hogy a kongresszus két háza előtt tartandó keddi beszédének fő témája „a nagy amerikai visszatérés” lesz. Optimista hangot üt majd meg, ugyanakkor az egészségügy kapcsán szólni fog a demokrata párti jelöltek „szocialista” nézeteinek veszélyeiről. A szenátusi eljárás záró szakasza hétfőn kezdődik. A vád és a védelem két-két órát kap, majd a szenátorok szólhatnak hozzá. A kommentárok szerint pont ezért nem járultak hozzá a péntek éjszakai végszavazáshoz: néhány, az őszi választásokon érdekelt republikánus meg akarja magyarázni, miért nem támogatta a tanúmeghallgatásokkal járó késedelmet. Szerdán magyar idő szerint este tízkor ül össze a testület a végszavazásra. Ezen az lenne a meglepetés, ha egyetlen republikánus is hűtlen lenne a pártvonalhoz. A Demokrata Párt oldalán elképzelhető, hogy legalább az egyik vádpont, a hatalommal való visszaélés kérdésében lesz kiszavazó. A képviselőház a kongresszus munkájának akadályozásában is elmarasztalta az elnököt. Az impeachment ténye a szenátusi döntéstől függetlenül bekerül a történelemkönyvekbe: Donald Trump a 45 amerikai elnök közül a harmadik, aki ellen a képviselőház élt ezzel a lehetőséggel.