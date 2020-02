Megbukott az Orban-kormány

Bár itt is 654 esethez riasztották a tűzoltókat, a keddi extrém időjárása nem Magyarországot sújtotta a legdurvábban.

A viharos szél miatt végül 654 esethez riasztották a tűzoltókat kedden. A legtöbb beavatkozásra az Észak-Dunántúlon, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, de Pest megyében és fővárosban is számos helyen adott munkát az időjárás: több mint száz épületben keletkeztek károk. A viharos szél megbontotta a tetőket, vakolatdarabokat sodort le a házak homlokzatáról és harminchét ponton villanyvezetékeket szaggatott le. A legtöbb helyen fákat csavart ki a szélvihar, de Pápán például tűzfalat bontott, Szigligeten egy nádast lobbantott lángra, Pest megyében pedig visszatolta a füstöt a kéményekbe, öt esetben szén-monoxid-mérgezést okozva. Ám a keddi extrém időjárása nem Magyarországot sújtotta a legdurvábban:



több mint 100 ezren maradtak áram nélkül Koszovóban kedd este a heves esőzés és az erős szélvihar miatt

- közölte a koszovói áramszolgáltató szerdán. A mintegy óránkénti 80 kilométeres erősségű szél több meghibásodást is okozott, vezetékek szakadtak le, villanyoszlopok dőltek ki, ezért a javítási munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe - közölték. A viharos szél Szerbiában is károkat okozott. A magyar határ menti térségben tetőket rongált meg és fákat döntött ki a szél. A hirtelen lehűlés havat is hoz magával - közölte a szerbiai meteorológiai szolgálat. A várakozások szerint Közép- és Dél-Szerbiában húsz centiméteres hótakaróra lehet számítani, ezért az autósokat óvatosságra intették. A havas és a jeges utak Bosznia-Hercegovinában fennakadásokat okoznak a közlekedésben. Az autósokat - főként a hegyi utakon közlekedőket - óvatosságra intették a jegesedés miatt. A rossz időjárási viszonyok miatt Montenegróban a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki.





De nem úszta meg a viharokat a nyugati szomszédunk sem: mint az Euronews írja,

Ausztriára 160 kilométeres széllökésekkel sújtott le a ciklon, 11 ezer háztartásban okozva áramkimaradást.

Felső-Ausztriában, a német határhoz közeli területeken volt a legrosszabb a helyzet. Az osztrák régió több síterepét is lezárták, a viharos szél miatt a síliftek sem közlekedtek. A magasabban fekvő területeken nőtt a lavinaveszély. De az ítéletidő egész Ausztriában fennakadásokat okozott, fákat csavart ki, tetőket és autókat rongált meg. A tűzoltókat csaknem 500 esethez hívták ki.