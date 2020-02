Ferenc pápa kemény döntése

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 7.

Orbán Viktor új bűnbakot talált: a romákat. A Fidesz megsokszorozza támadásait a közösség ellen. Ehhez egy olyan bírósági ítéletet vet be, amely a gyöngyöspatai iskolai szegregáció áldozatainak kedvez. A riport a helyszínen megszólaltat két érintett roma fiatalt, akik közül az egyik nem hiszi, hogy megkapják a kártérítést, miután a miniszterelnök beleavatkozott. A másik viszont bízik az igazságszolgáltatásban, mert Magyarország nem királyság, hogy az uralkodó döntsön el mindent. A 60 károsultnak a bíróság 100 milliós jóvátételt ítélt meg, de az ügy híre nem lépte volna át a 2400 fős település határait, ha a kormányfő nem határoz úgy, hogy politikát csinál belőle. Az is közölte év eleji sajtóértekezletén, hogy leállítják a rossz börtönviszonyok miatt járó kifizetéseket a raboknak. Utána a Fidesz jól bejáratott propagandagépezete egészpályás letámadást indított a gyöngyöspatai gyerekek ellen. A migránsok helyett a romák kerültek a célkeresztbe, és ez be is jön, mivel a magyarok többsége az gondolja, hogy a romák genetikailag a bűnözésre vannak beprogramozva – mondja Farkas Lilla, jogvédő ügyvéd. Azt a civil szervezetet képviseli, amely történetesen kap támogatást Soros Györgytől, és amelynek a hatalom nekirontott, miután az sikerre vitte a kártérítés ügyét. Csemer Géza, a helyi roma közösség vezetője azon tűnődik: Orbán azt hozta fel, hogy az érintettek nem dolgoztak meg a pénzért, de miként is tehették volna, amikor az elszenvedett sérelem idén még gyerekek voltak? Egyben maffia módszernek nevezi, hogy egyesek nem ismerik el a jogerős ítéletet. Biztosnak látszik, hogy szerény költségvetése miatt a helyi önkormányzat helyett a kormánynak kell majd fizetnie. A vicc az, hogy a romák közül sokan a Fideszre szavaztak, igaz az alternatíva a Jobbik volt és még sokan emlékeznek, amikor a Magyar Gárda 2011-ben felvonult a faluban. Ugyanakkor a helyi nem romák közül többen is a hatalom oldalára állnak a kártérítés kapcsán. A másik oldal fogadkozik, hogy ellenáll a nyomásnak, még akkor is, ha többen bevallják: félnek, hogy Orbán kampánya nyomán újra kiéleződik a feszültség a településen.