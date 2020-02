"Jó" hír: megkezdődött az idei pollenszezon

A hangulatot javíthatja, hogy a hét eleji markáns hidegfront után megnyugodott az időjárás, sűrűbben láthatjuk a napot, de a panaszok velünk maradhatnak és a megfázásveszély is jelentős.

A viharos széllel kísért markáns hidegfront mögött némileg megnyugodott az idő. A reggelek hidegek, néhol nyirkosak és napközben sem melegszik fel túlságosan a levegő. A következő napokban is frontmentes idő várható, a hétvégén ugyan hűvös, de már pihentetőbb napokban lesz részünk. A szél a hételejihez képest fokozatosan mérséklődik, de teljesen el nem múlik és visszatértek a reggeli fagyok; néhol akár mínusz 5 fok alá is hűlhet a levegő. A napsütés ellenére délutánonként is az átlag alatt maradnak a hőmérsékleti értékek, a hőérzeten a szél is tovább ront – írtameteogyógyász a Facebook-oldalán