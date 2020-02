Rétvári a nyilvánosság előtt nagyon felháborodott a keresztények megsértése miatt, de egy hivatalos levelet nem tudott megírni az ügyben

Most gyorsan és határozottan felléptek a rendőrök, mert ez közveszéllyel való fenyegetés. Az összes többi hasonló oldal viszont zavartalanul működik.

Kattintásvadász kamuoldalak olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu-n . A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya megállapította, hogy a több tucat kamuportál és a hozzájuk kapcsolódó Facebook-oldalak egyazon hálózat tagjai, amelyeken a közvélekedést éppen aktuálisan foglalkoztató témájú – de valótlan állításokon alapuló – cikkeket osztottak meg. A köznyugalom megzavarására alkalmas tartalmakat kattintásvadász címekkel látták el, hogy azokat minél több – a nyomozás adatai szerint alkalmanként több százezer – felhasználóhoz juttassák el. Az oldalak szerkesztőinek az volt a célja, hogy az álhírek minél szélesebb körben terjedjenek, mert a kattintásszám után hirdetési bevételre számíthattak. (A cikket illusztráló fotó is egy ilyen oldalról származik.) A rendőrök a hálózat felszámolására február 7-én összehangolt akciót tartottak, több helyen végeztek kutatásokat és számos informatikai eszközt foglaltak le. A nyomozók egy férfit és egy nőt gyanúsítottként hallgattak ki, akik az eljárás során szabadlábon védekeznek. A rendőrség máskor azért nem lép fel ilyen gyorsan és határozottan a hasonló oldalak ellen, pedig pontosan ugyanilyen módszerekkel dolgoznak, legfeljebb nem a koronavírussal riogatnak, hanem egyéb, sokakat érdeklő témákban hazudnak. Jellemző fajtája ennek egy híres és népszerű ember nevében valami aktuális témában írt ál-levél, ami aztán a Facebookon villámgyorsan terjed. Például: "Törőcsik Mari mélyen elgondolkodtató levele Schobert Norbinak" vagy "Korda Gyuri bácsi tiszteletre méltó módon osztotta ki Oszter Sándort: Hogy gondolod, hogy jogod van ítélkezni emberek felett, amikor fogalmad sincs arról... ", de gyakran használják a "Nagyon rossz hírek érkeztek Pogány Juditról! Szörnyű állapotba került emiatt" formát is. Meg persze megosztást kérnek valamilyen szívszorító ügyben (hiszen "egy megosztás semmibe nem kerül, de nekem, a 4 kisgyerekkel egyedül maradt édesapának / a sérült kisgyereket örökbe fogadó szülőnek / a kisfia miatt EZÉRT aggódó édesanyának stb. nagyon sokat jelent). Ilyenekkel biztos mindenki találkozott, sokan gondolkodás nélkül meg is osztják, pedig ezeknek semmi más céljuk nincs, mint az összes hasonló kamunak: forgalom generálása minden áron a hirdetési bevétel érdekében. Ezeket az oldalakat gyakran valódi újságok, hírportálok nevére hasonlító névvel látják el. Van több, a Népszava nevét felhasználó kamuoldal is, de ne dőljenek be,