Az Opus még, az MVM már bent van a Mátrai Erőműben

Tegnap úgy cserélték állami MVM-esekre az Opus többségi tulajdonában álló Mátrai Erőmű igazgatóságát és felügyelőbizottságát, hogy Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részesedése még nem kerül az állami cég birtokába – tudtuk meg több forrásból. Eszerint tegnap nem következett be a közgyűlési meghívóban többször hivatkozott „Zárás Napja”. Sokan úgy vélik, a felek a közgyűlés időzítésével elszámíthatták magukat. Eredetileg azt remélhették, hogy tegnapra megérkezik az Európai Bizottság adásvételi engedélye. A vételár és annak kiszámítási módja változatlanul hétpecsétes titok. Értesülésünk szerint a távozó vezetők felmentése után az igazgatóság tagja lett Kóbor György, az MVM elnök-vezérigazgatója is. Forrásaink leginkább márciusra várják az uniós engedélyt, ami után egy új közgyűlésen az Opus átadhatja a Mátrai Erőművet eddig is 26 százalékban tulajdonló MVM-nek a tulajdonában álló közel 73 százalékot. (A fennmaradó körülbelül 1 százalék kisrészvényeseké, akiket az MVM bizonyára a társaság tetemes vagyonából levezetett áron még idén kivásárol.) Az egykor szebb napokat látott cég tavalyi, hatmilliárdos veszteségének indokaként ismereteink szerint elhangzott, hogy a cég szén-dioxid-kvóta-költsége a termék tőzsdei áremelkedése miatt 10 milliárdról 18 milliárdra nőtt. Az üzemi eredmény viszont "csak" négymilliárddal esett vissza. Forrásaink mégse jósolnak sok jövőt a cégnél a kevesebb mint egy éve vezérigazgatónak kinevezett Horváth Péter közműhivatali exelnöknek. Az MVM 11 milliárdos hitelt is nyújt, ami később várhatóan tőkévé válik. Lapunk az üggyel kapcsolatos megkeresésére az MVM-től és a Mátrai Erőműtől nem kaptunk választ, az Opus pedig elhárította érdeklődésünket.