Megfizethetetlenek az újépítésű lakások, a készpénzes vevőnek tavalyi áron is odaadnák

Budapesten 3,4, vidéken 8 százalékkal emelkedett alig két hónap leforgása alatt az újépítésű lakások ára. A háttérben a kedvezményes áfa kivezetése áll.

Átlagosan 843 ezer forintot kellett fizetni február első hetében a budapesti újépítésű lakások négyzetméteréért, vagyis 3,4 százalékkal többet, mint tavaly decemberben. Ez tavaly februárhoz képest 7,2 százalékos áremelkedést jelent. A megyeszékhelyeken még tempósabban emelkedtek az árak: az átlagos négyzetméterár 539 ezer forintra rúgott, ami a tavaly decemberi árszintet 8 százalékkal múlja felül, éves összevetésben pedig 16 százalékos drágulást jelent – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. A drágulás hátterében a kedvezményes, 5 százalékos újlakásáfa tavaly év végi kivezetése áll. Jelenleg már csak azok az ingatlanok értékesíthetők 5 százalékos áfával, amelyekre még 2018 novemberig megvolt az építési engedély, a többit 27 százalékos áfa terheli. Annak ellenére, hogy a piac már korábban igyekezett beárazni a kedvezményes áfakulcs megszűnését, az előző hónapban a vártnál nagyobb ütemű volt a drágulás – fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Rámutatott: az új lakások ára csak az elmúlt két hónapban az egész éves drágulási ütem felének megfelelő mértékben emelkedett. A beruházók az áfa kivezetése miatt tavaly december végéig akciók keretében próbálták értékesíteni a még gazdátlan, építés alatt álló lakásokat. Az alapvetően sikeres értékesítési akciók mellett azonban az év második felében csökkent a befektetési célú vásárlók száma. Emiatt még mindig vannak gazdára váró új lakások, hiszen a saját célra vásárlók számára az ezek árai már a nehezen megfizethető kategóriába esnek. Balogh László szerint ez részben abból látszik, hogy most is szerepelnek a kínálatban olyan teljesen elkészült lakások, amelyeket az építkezés során nem sikerült eladni, és amelyeket most a készpénzes vevőknek kedvezményes - vagyis tavalyi - áron hajlandó eladni az építtető. A szakember várakozásai szerint az újépítésű lakások kínálata a következő években egyre szűkül majd. Az ingatlan.com adatai szerint jelenleg 3 152 olyan újlakás szerepel a kínálatban, amelyek átadása az idén esedékes. Aki jövőre szeretne költözni, csupán 821 ingatlanhirdetés közül tud válogatni, 2022-2023-as átadással pedig már csak 369 ingatlant hirdetnek.