Jönnek a nős katolikus papok

Ferenc pápa szerdán hozza nyilvánosságra a tavalyi, pánamazóniai szinódussal kapcsolatos állásfoglalását. Ez lehet az első lépés a cölibátus eltörlése felé.

A katolikus egyház haladó és konzervatív szárnya egyaránt kíváncsian várja Ferenc pápa „Szeretett Amazónia” című dokumentumának szerdai közzétételét . A művet a Vatikán menekültekért felelős részlegének vezetője, a tavaly októberi szinódus titkára, Michael Czerny mutatja be brazil szakértőkkel - egy apácával, egy szerzetessel és egy klímatudóssal. A szinódus előtt és után ugyanis óriási vita alakult ki abból, átültethetőek-e a gyakorlatba a tanácskozás nem kötelező érvényű határozatai. Az egyre élesebb szócsatába a konzervatívok még a visszavonult XVI. Benedek pápát is belerángatták. A szinóduson püspökök, papok, szerzetesek, valamint világiak, köztük az amazóniai régióból származó őslakosok vettek részt, hogy „új utakat találjanak” az egyház számára. Szó esett a nőknek az egyházban betöltött szerepéről, de arról is, hogy a gyéren lakott, súlyos paphiánnyal küzdő régióban lelkipásztorrá szentelhessenek olyan nős, családos férfiakat is , akik „erkölcsösségéhez nem férhet kétség”. Ezt a kitételt éles bírálattal illették a konzervatív főpapok, köztük Gerhard Ludwig Müller, a Hittani Kongregáció volt német prefektusa, illetve Raymond Leo Burke, az egyház legfelsőbb bíróságának egykori prefektusa. A pánamazóniai egyházi szervezet, a Repam ezzel szemben úgy vélte, elérkezett az idő a cölibátussal kapcsolatos előírások enyhítésére . A pápa a szinódust lezáró beszédében kijelentette, a szinódus megmutatta, hogy reformokra van szükség. A záródokumentumban ugyan végül nem szerepelt a "viri probati" kifejezés, az azonban igen, hogy házas diakónusokat is pappá szentelhessenek. Ők az Amazonas vidékén hirdethetik az Igét és szentségeket is kiszolgáltathatnak. Tehát a cölibátus enyhítése csak erre a régióra vonatkozna. Mint a szöveg írta, „nagyra becsüljük a cölibátust Isten adományaként és arra kérjük a hivatást választókat, hogy a papi nőtlenség szellemében éljenek”, ugyanakkor a dokumentum rámutat, a különbözőségek nem fenyegetik az egyház egységét, hanem éppen színesítik azt, vagyis az eltérő vélemények nem vezetnek egyházszakadáshoz. A konzervatívok ezt követően támadást intéztek Ferenc ellen. Benedek, az emeritus pápa már tavaly nyáron belefogott egy hosszabb terjedelmű írásba a cölibátus előnyeiről. Robert Sarah konzervatív bíboros novemberben aztán arra kérte az emeritus pápát, hogy ez a szöveg az általa összeállított könyvben is megjelenhessen. Csakhogy a mű elő- és utószavában burkoltan bírálták Ferenc pápa elképzelését, miszerint az amazóniai térségben pappá szentelhessenek nős férfiakat. Így az volt a látszat, hogy a lemondott pápa utódát támadta. XVI. Benedek titkára, Georg Gänswein a Spiegel egyik számában azzal védekezett, ő csak az utolsó pillanatban értesült arról, hogy az emeritus pápát a konzervatívok saját céljaikra akarják felhasználni, de akkor már késő volt. A hamburgi lap cikkéből az derült ki, hogy a mű francia kiadója állt az egész ármánykodás mögött. Gänsweinék utóbb menthették a menthetőt, s jelezték: XVI. Benedek nem kívánja feltüntetni magát a szerzők között. Ferenc pápát nem nyugtatta meg Gänswein magyarázata, amit az is jelez, hogymegfosztotta a Pápai Ház prefektusi címétől. Akadnak azonban olyan vélekedések is, amelyek szerint valójában egy pénzügy miatt vált meg tőle: XVI. Benedek még 2005-ben kapott egy csaknem 200 ezer dolláros adományt, s ennek kapcsán merült fel a német érsek felelőssége. Más közlések szerint Ferenc pápa nem volt kibékülve Gänswein életvitelével. Nem kérdés, hogy a cölibátussal kapcsolatos vita ma minden korábbinál jobban fellángol és még erőteljesebb támadásokra számíthatunk Ferenc pápával szemben. Hírek szerint ugyanis az egyházfő jóváhagyja majd a szinódus határozatát és lehetővé teszi a férfiak pappá szentelését az Amazonas régiójában.