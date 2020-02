Egyetemista pár elől szerezte meg önkormányzati bérlakását Budavár bukott fideszes polgármestere

A rendőrség mindent rendben talált annál a szupermotorcsónaknál, amely az innovációs tárca szerint nem rendelkezett az összes engedéllyel.

„A személyszállító kishajó üzemeltetője a Balatonra vonatkozó üzemeltetési engedélyt mostanáig nem kért és nem kapott” – írta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára még tavaly novemberben. „A Balatoni Vízi-rendészeti Rendőrkapitányság a hajót többször ellenőrizte, amelyek során szabálysértést nem észlelt” – írta az idén január végén Pintér Sándor belügyminiszter. Az ITM és a belügy is ugyanarról a hajóról fogalmazta meg álláspontját, vagyis, ami egyikük szerint jogszerűtlen, az a másikuk véleménye alapján előírásszerű. A Hyperjet-ügy még a múlt nyáron robbant ki. A tavalyi főszezonban megjelent a Balatonon a 24 személyes, Hyperjet nevű, látványos száguldásra, hirtelen manőverekre, helyben fordulásra, és akár 90 kilométeres tempóra képes, 880 lóerős, több tonnás, vízsugárhajtású hajó. Bár turisztikai szakemberek szerint szükség van újfajta attrakciókra a tavon, az önkormányzatok, a vitorlázók és a nyaralók egy része szerint a Hyperjet természeti károkat okoz, zajos és balesetveszélyes. Többen kifogásolták, hogy bár a motorcsónakokat és más belső égésű motorral hajtott kishajókat már több, mint harminc éve kitiltották a tóról, a Hyperjetet – amelynek tulajdonosa 1999 óta rendelkezik engedéllyel közforgalmú személyszállításra – mégis működtethették a nyáron.

A kétségek miatt Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője a hajózásért is felelős Információs és Technológiai Minisztériumhoz fordult, hogy a motorcsónakot üzemeltető vállalkozó engedélyeiről tájékozódjon. A tárca többször is határozottan állította: a vállalkozó nem kérte ki a Balatonra szóló üzemeltetési engedélyt az illetékes fővárosi kormányhivataltól. Mindezek után lepett meg mindenkit válaszával Pintér Sándor belügyminiszter, aki szerint a hajót többször ellenőrizte a nyáron rendőrség, és mindent rendben talált. Ez azért is különös, mert Vadai Ágnes egy újabb kérdésére Schanda Tamás államtitkár január végén azt írta, hogy rendőrségi feladat is „az engedély nélkül üzemeltetett járművek kiszűrése.” Megkerestük a két minisztériumot, hogy megtudjuk, mivel magyarázzák a tárcák közötti jogértelmezés-különbséget. A Belügyminisztérium nem válaszolt, csak azt közölte, hogy – illetékesség hiánya miatt – továbbküldte kérdéseinket az ITM-hez. Az innovációs tárca a minisztériumok közötti „jogértelmezési vitáról” nem nyilatkozott, de részletesen indokolta álláspontját. Mint írták, a vízi-közlekedésről szóló törvény alapján a korlátozás alá eső területen – ilyennek minősül a Balaton is – „belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak csak a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel közlekedhet.” Ilyen engedélyt pedig nem kért, így nem kapott az üzemeltető, akinek jelezték is a hiányosságot. Másként érvelt lapunknak Koller Tibor, aki egyéni vállalkozóként működteti a Hyperjet-et. – Abban igaza van a tárcának, hogy kishajó és csónak csak a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel közlekedhet. Csakhogy a Hyperjet nem kishajó. 24 embert tud szállítani, márpedig a 12 fősnél nagyobb hajókat személyhajónak sorolja be a törvény. Az üzemeltetési engedély feltételeit szabályozó 2003-as kormányrendelet alapján pedig a személyhajó nagyhajónak számít. Így nem volt szükség a minisztérium által említett engedélyre, elegendő volt a közforgalmú személyszállításra vonatkozó hajózási engedély. Vagyis a hajózási hatóság figyelmen kívül hagyta a mentesítésünket, így jogszerűen működtünk tavaly nyáron.

Koller Tibor érveléséről többször is megkérdeztük az ITM-et, de a minisztérium nem válaszolt megkereséseinkre.

A vállalkozó igaza alátámasztására megjegyezte: a Balatoni Hajózási Zrt. ugyan nem hatóság, de kikötő-üzemeltetőként van felhatalmazása, hogy a nála parkoló hajók engedélyét ellenőrizze, ezt velük is megtette, és nem emelt semmiféle kifogást. Arra a kérdésünkre, hogy az idén nyárra megkérik-e mégis a tárca által emlegetett engedélyt, a Hyperjet tulajdonosa úgy reagált: szeretnék elkerülni a további vitákat, így ez is előfordulhat, de meglehet, hatósági állásfoglalást kérnek az ügyben.

Az innovációs minisztérium nem indított vizsgálatot az ügyben, de még decemberben azt közölte: „a hajózási hatóság megteszi a szükséges lépéseket”, ha az idei balatoni hajózási szezont az engedély hiányában kezdi meg az üzemeltető.