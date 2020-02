Áder János négyszemközt találkozik Ferenc pápával

Orbán Viktor állítólag személyesen ígérte meg a múzeum főigazgatójának, hogy nem lesz szükség az ideiglenes elhelyezésre.

A miniszterelnök arról tájékoztatta a főigazgatót, hogy nem kell a múzeumnak ideiglenes helyre költöznie. Ugyanakkor maga a költözés továbbra is napirenden van. Viszont a legújabb tájékoztatóból hiányzott az eddig költözési célpontnak kiszemelt Debrecen megnevezése, ami vagy jelent valamit, vagy nem. Mindenesetre

Ha valóban elvetették, hogy a múzeum minden ingóságát ki kell pakolni egy ideiglenes tárolási helyre (praktikusan egy raktárba), akkor még esélytelenebbnek tűnik, hogy az idén december 31-re kijelölt kiköltözési határidő reálisan megvalósítható. Arról a lapnak ugyanakkor nincs információja, hogy Debrecenben, vagy bármely más helyen történt-e előrelépés a múzeum gyűjteményét, illetve az egyéb berendezéseket befogadni képes épület kialakítása ügyében. Mint korábban az Index elsőként megírta, a kormány végleges döntést hozott a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről. Forrásaink arról számoltak be, hogy a kérdésről úgynevezett 2-es típusú (vagyis 2000-es sorszámú) határozatot hozott a kormány. Az ilyet nem kell megjelentetni a Magyar Közlönyben, így nem kap nagyobb nyilvánosságot. A költöztetés terve ellen a hétvégén közel kétszázan tiltakoztak az intézmény előtt , majd flashmob jelleggel be is járták a múzeumot.