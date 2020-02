Közel százmillióért kutatja médiafogyasztási szokásainkat az MTVA

Szükségük lehet a pontos adatokra, hiszen legnézettebb műsoruk, a Dal is sok nézőt veszített.

Mostantól bárkit felhívhatnak a határon innen és túl, hogy az állami média tartalmairól faggassák. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ugyanis épp most zárt le egy olyan közbeszerzést, amivel „közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatásokat” rendelt meg kevés híján 94 millió forintért – írja a G7

A tendert még tavaly augusztusban hirdették meg, és már az akkor közzétett dokumentumból látszott, hogy az MTVA elég sok mindenre kiterjedő kutatássorozatban gondolkodik. A kiírás szerint a nyertesnek végeznie kell: • nagymintás országos kérdőíves kutatást több ezer emberen, hogy megismerjék a népesség informálódási és médiahasználati szokásait, • telefonos adatfelvétellel lebonyolított közvélemény-kutatást, legalább ezerfős, országos reprezentatív mintán, • határon túli médiafogyasztási szokásokra vonatkozó kutatást, • lakossági online médiahasználati szokásokra vonatkozó kutatást, • fókuszcsoportos kutatást a műsorokkal kapcsolatos összetett nézői/hallgatói vélemények megismerése érdekében, • zenei ízléstesztet legalább 300 embert megkérdezve, • telefonos adatfelvételen alapuló zenei tesztet és a • rádiók imázsát felmérő kutatást is. Mindezt egy éven belül, a keretmegállapodás ugyanis 12 hónapra szól. A költségeket egyébként eredetileg 90 millió forintra becsülték az MTVA-nál, de végül némileg magasabb lett az összeg. A munkát egyedüli jelentkezőként Társadalomkutató Kft. nyerte el, amelynek a neve onnan lehet ismerős, hogy előkerült a tavalyi botrányos, közvélemény-kutatásnak álcázott propaganda-telefonhívások során is, amihez egyébként semmi közük nem volt.

Lejárató hívásokkal sározták be nevüket Nagyjából 2018 közepétől kezdtek el rendszeresen hívogatni embereket az Amygdala közvélemény-kutatóra hivatkozva, hogy aztán ellenzéki politikusokat lejárató, sugalmazó kérdésekkel bombázzák őket. A botrány tavaly nyári kirobbanását követően a telefonálók már nem az Amygdala, hanem egy bizonyos Társadalomkutató Intézet alkalmazottjaként mutatkoztak be. Valójában egyik szervezet sem létezik ebben a formában, és a névhasonlóság ellenére utóbbinak sincs semmi köze a Társadalomkutató Kft.-hez, legalábbis a cég vezetője tavaly az Indexnek ezt állította.

A Társadalomkutató Kft. nem egyedül végzi el a megnyert munkát: alvállalkozókat is bevonnak, mivel nélkülük sem a szakmai, sem a pénzügyi elvárásokat nem tudták volna teljesíteni. A partnerek közül az egyik a médiafogyasztási kutatásokra vonatkozó referenciát szállító Observer, míg a másik az eszközöket és berendezéseket is biztosító Kutatópont Kft. Utóbbi a Nézőpont-csoporthoz tartozik, amely annak fényében nem meglepő, hogy a Társadalomkutató vezetője, Fekete-Somodi Ágnes is a kormányközeli kutatócsoportnak dolgozott korábban, sőt mostani cége egy időben a Kutatópont leányvállalata volt.

Rájuk fér a felvilágosítás