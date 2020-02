Kocsis: meg kell erősíteni a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését

A frakcióvezető csütörtökön majdnem kimondta, hogy „családon belüli erőszak”, aztán „dörzsölt ügyvédek és a Soros-hálózat tagjainak” nevezte a TASZ és a Helsinki Bizottság jogvédőit. Harrach arról beszélt: a KDNP az Európai Néppárt tagja marad, amíg nem történik a pártcsaládban olyan irányváltás, amely már vállalhatatlan.

A Fidesz-KDNP támogatni fogja a feltételes szabadlábra bocsátás szigorítására és az állítólagos „börtönbiznisz” felszámolására vonatkozó igazságügyi minisztériumi előterjesztéseket, amelyek a tavaszi ülésszakban kerülnek majd az Országgyűlés elé – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Balatonfüreden, a kormánypártok kihelyezett frakcióülését követő sajtótájékoztatón. A politikus a tervezett lépések részleteiről azt árulta el:



„A cél az tehát, hogy a bűnelkövetők szigorú büntetést kapjanak, ez alól ne tudjanak kibújni”, a bajba jutottak, különösen a gyermekek, pedig minél szélesebb körű védelemben részesüljenek – foglalta össze Kocsis.

A frakcióvezető az állítólagos „börtönbiznisz” témájával, azaz a kétharmad törvényeit sértő börtönkörülmények miatt megítélt kártérítésekkel folytatta. Az alkalmat megragadva a „bizniszre ráépültek a dörzsölt ügyvédek és a Soros-hálózat tagjainak” nevezte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Helsinki Bizottság jogvédőit. A Helsinkit korábban már nemzeti konzultációban is nevezték a „Soros-terv” végrehajtójának – ezután a Kúria kimondta, hogy a kormány hazudott . Jogvédők arra is felhívták már a figyelmet, hogy munkájukért egy fillért sem kapnak a rászorulóktól, így például Orbán Viktort is ingyen védte 2007-ben a TASZ. Kocsis tehát nyilvánvalóan nem róluk beszélt, amikor kijelentette: a 2017-2019 közötti 8,6 milliárdnyi kifizetések 61 százaléka ügyvédi számlákra érkezett, az ügyvédek pedig 15-40 százalékos sikerdíjjal dolgoznak.