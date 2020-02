Konkrét lista alapján fizethetnek csak a főigazgatók

A lapunk által ismert kórházi listák alapján úgy tűnik, nem kaphatja meg valamennyi kis hitelező a neki járó teljes összeget.

Hétfőtől fizethetnek az egészségügyi intézmények a kis hitelezőinek, miután pénteken pénzt és engedélyt is kaptak hozzá. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy megkezdik a 100 millió forint alatti számlák kiegyenlítését. Ezt követően pénteken nem sokkal a hivatali idő vége előtt a kórházfenntartó külön levélben tájékoztatta az intézményeket arról, hogy melyik kis hitelezőnek, konkrétan mennyit fizethetnek. Ezzel megkezdődik a kórházak által tavaly felhalmozott mintegy 70 milliárdos tartozás állami törlesztése. A célra mintegy 19 milliárd forintot szán a kormány. Az összeg nagyobb hányadát, 13 milliárdot a tavaly év végén már a kórházakhoz eljuttatott, úgynevezett strukturális átalakításra szánt keretből kell kiegyenlíteniük az adósoknak. Ezt a keretet egészítette ki pénteken további hatmilliárddal a kormányzat. Az érintett főigazgatóknak öt napon belül kell utalniuk. Azt, hogy ez utóbbi hatmilliárdból mely intézmény és mennyit kapott, azt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő még pénteken közzé tette a honlapján . E lista szerint a hatmilliárdos keret csaknem harmada, mintegy 1,7 milliárd forintot a Honvédkórháznak jut, miközben a többeknek néhány száz, vagy néhány tízmillió jut. A lapunk által ismert kórházi listák alapján azonban úgy tűnik, nem kaphatja meg valamennyi kis hitelező a neki járó teljes összeget. Néhány tízmillió forint, szinte csaknem minden intézménynél megmarad. Ehhez az érintettek valószínűleg csak azt követően juthatnak hozzá, ha egyezség született a kormány és a nagy adósok között rendezési eljárásról. A hatmilliárd kifizetéséről szóló kormányzati közlemény is jelzi, hogy előre sorolják az állami, önkormányzati, illetve egyházi tulajdonban lévő beszállítókat. Így biztosan hozzájut a követeléseihez egyebek mellett az intézmények számláit vezető Állam Kincstár, valamint a büntetés-végrehajtáson keresztül szolgáltatást nyújtó vállalkozások.