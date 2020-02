335,37 forinton az euró

Miközben a fővárosi szemétszállításért felelős FKF még mindig nem jutott hozzá a területén beszedett tavalyi díjak több mint harmadához, a szolgáltatás változatlanul fennakadásmentes.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt. és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. között a tárgyalások jelenleg is élénken zajlanak és építő szellemben haladnak - közölte megkeresésünkre a fővárosi hulladékszállító annak kapcsán, hogy lapunknak Mártha Imre felügyelőbizottsági elnök január végén azt nyilatkozta: az FKF kasszája változatlanul üres, az utolsó tartalékok február elejéig-közepéig tartanak ki. A jelek szerint tehát mostanra, február közepére is maradtak a fővárosi cégnél tartalékok. Amiként arról korábban beszámoltunk, az állami NHKV - közkeletű nevén kukaholding - feladata lenne az országosan beszedett szemétdíjakat a hulladékszállítást változatlanul végző térségi önkormányzati cégeknek visszajuttatni. A négy éve bevezetett rendszer máig akadozik: az NHKV kiszámíthatatlanul fizet, belső elszámolása kirívóan kusza. Az Orbán-kabinet ugyanakkor ahelyett, hogy visszaállítaná a helyi kukacégek csekkbeszedési jogát, a költségvetésből évente tízmilliárdokat utal az általános elégedetlenség által övezett, feleslegesnek tartott, átláthatatlan gazdálkodású kukaholding úgymond fenntartására. A tavaly októberben megválasztott Karácsony Gergely főpolgármester azóta is számtalan alkalommal kifogásolta e felállást. Már november elején hangot adott abbéli szándékának, hogy a fővárost "kiléptesse" a kukaholdingból. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges kormányhozzájárulás és törvénymódosítás ugyanakkor mindeddig nem született meg. Január elején pedig Vásárhelyi Tibor, a kukaholding vezérigazgatója egy levélben jelezte, lejárt a két cég közötti, 2016-os szerződés, így az NHKV már nem tartozik a fővárosban tavaly beszedett közel harmincmilliárdnyi kukadíj mintegy harmadával, körülbelül tízmilliárd forinttal. Mivel ez a fővárosi szemétszállítás azonnali megbénulásával fenyegetett, Karácsony Gergely közbenjárása révén január második felében az illetékes innovációs miniszter a két fél közötti elszámolási képleten módosítva lehetővé tette a tavalyi elmaradás kifizetését. Ezután néhány nappal az FKF ki is állította a számlát az NHKV-nak. Pontosabban kettőt: ezek Indexen megjelent másolatai szerint 8,7, illetve 3,4 milliárdról. Fizetési határidőként egy hónappal későbbi, február 21-i időpontot jelöltek meg. Ez egy héttel meghaladta a felügyelőbizottsági elnök által akkor említett legvégső időpontot. Eme ellentmondásokat mostani, írásos érdeklődésünkre se oldották fel teljeskörűen. Azt, hogy máig mégse fogytak ki tartalékaikból, az FKF azzal indokolta, hogy "az elmúlt hónapok során időközönként történtek részteljesítések". Ezek mértékét, illetve viszonyukat a megjelenített két számlához, nem részletezték. Ugyanakkor hozzátették: a decemberben rendkívüli módon megszigorított gazdálkodás eredményeként a társaság napi üzletmenete, így többek között a folyamatos hulladékszállítás biztosított. Arról, hogy akkor végül is meddig tartanak ki a fővárosi szemétszállítás tartalékai, illetve milyen remény mutatkozik a tavalyi év után az NHKV-tól követelt több mint 12 milliárd forintra, nem nyilatkoztak. Úgyszintén nem tudhattuk meg, hogy állnak a tárgyalások a 2018-as, a kormányfő és a főpolgármester által is érvényesnek tekintett Orbán-Tarlós-megállapodásba foglalt vállalásról, miszerint a két fél a negyedévesről áttér a havi elszámolásra. A Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatóságán lapunkat szintén biztosították afelől, hogy zajlanak a tárgyalások. Minden fél abban érdekelt, hogy a fizetési határidőig ki legyenek fizetve az FKF benyújtott számlái. Budapesten a szemét elszállítása folyamatos, nincsen fennakadás a szolgáltatásban - rögzítette megkeresésünkre a Városháza.