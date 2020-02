Az eddig becsültnél jobban emelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás

Egy új nemzetközi tanulmány szerint a vízszint 58 centiméterrel nőhet meg az évszázad végéig.

Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás. Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint az évszázad végéig csupán ez a tényező 58 centiméterrel növelheti meg a vízszintet.

Az Antarktiszt illetően a szakértői prognózisok skálája meglehetősen széles – hangoztatta Anders Levermann, a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) szakértője, a tanulmány fő szerzője. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozása nélkül a tengerszint emelkedésének valószínű mértéke 6 és 58 centiméter között van a kutatás szerint. Viszont ha sikerülne gyorsan csökkenteni az emissziót, a vízszintemelkedés 4 és 37 centiméter között lenne.

"Az Antarktisz-faktor a legnagyobb ismeretlen tényező, emiatt világszerte a legnagyobb kockázatot is jelenti a tengerszint tekintetében" – mondta Levermann. Kiemelte, az új kutatási eredmények fontos információval szolgálnak a partok védelme szempontjából. "Minél több számítógépes szimulációt használunk, amelyek mind kissé eltérő dinamikával reprezentálják az antarktiszi jégtakaró változásait, annál szélesebb lesz az eredményskála. De annál szilárdabbak azok a becslések is, amelyeket adni tudunk a társadalomnak" – fogalmazott Sophie Nowicki társszerző, a NASA Goddard Űrközpontjának munkatársa. Hozzátette: bár "még mindig nagyok a bizonytalanságok", már sikerült jobban megérteni a Föld legnagyobb jégtakaróját.

Hosszú távon, vagyis a következő évszázadokban és évezredekben az antarktiszi jégtakaró olvadása akár több tíz méterrel is megemelheti az óceánok vízszintjét a tanulmány szerint. Levermann kiemelte: amit biztosan tudni lehet, az az, hogy a szén, olaj és gázok égetése tovább növeli a partvidéki metropoliszokat - New Yorktól Mumbaion át Hamburgig és Sanghajig - fenyegető veszélyeket.

A Seychelle-szigetek például komoly bajba kerül, ha drasztikusan emelkedik a vízszint Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

A tengerek és óceánok globális felmelegedés miatti vízszintemelkedésére vonatkozó eddigi prognózisok elsősorban a melegedő tengervíz termikus kiterjedését, valamint a hegyvidéki olvadó gleccsereket vették figyelembe mint legfontosabb tényezőket. A grönlandi jégtakaró olvadása is fontos szerepet játszik a folyamatban. Az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) Earth System Dynamics című lapjában most megjelent új kutatási eredmények szerint az Antarktisz belátható időn belül a legfontosabb faktorrá válhat. Az összes tényező együttesen jelenti a tengerszint emelkedésének teljes kockázatát. "Grönlandnak, a hegyvidéki gleccsereknek és az óceánok termikus kiterjedésének hozzájárulásával a tengerek és óceánok vízszintje akár 150 centiméterrel is megemelkedhet az évszázad végére" – mondta Levermann. Az elmúlt 100 évben a vízszint mintegy 19 centiméterrel emelkedett.