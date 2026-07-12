Rohamosan olvadnak a gleccserek, robog a Végítélet is

Rövidesen kettészakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterzét már csak egy keskeny jégsáv tartja össze. A gleccserek, s nem mellesleg az emberiség sorsát a helyi klíma, a csapadékmennyiség és a légszennyezés együttesen határozza meg.