Rövidesen kettészakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterzét már csak egy keskeny jégsáv tartja össze. A gleccserek, s nem mellesleg az emberiség sorsát a helyi klíma, a csapadékmennyiség és a légszennyezés együttesen határozza meg.
Csak a két legalacsonyabb kibocsátású forgatókönyv esetén van esély arra, hogy megelőzzük a hóval és jéggel borított területek átbillenését. Ezért azonnali kibocsátás-csökkentésre van szükség.
A felmelegedés és a szél együttes hatása vékonyítja tovább azt az „utolsó jeges térséget”, amely a sarkvidéki ragadozók „megélhetését” biztosítja.
20 centiméterrel nőhet a nyugat-antarktiszi jégmező összeomlásával az amúgy is emelkedőben lévő vízszint az évszázad végére a Harvard Egyetem kutatóinak szimulációja szerint.
A globális tengerszint átlagosan 3,5 centimétert emelkedett.
A hőmérséklet 2100-ra 4-6,6 Celsius fokkal emelkedhet Grönland térségében.
2019-ben 600 milliárd tonnával csökkent a jégtakaró.
Az északi-sarki rendkívüli nyári meleg következtében elolvadt jégtömeg két hónapon belül globálisan 2,2 milliméterrel növelheti meg a tengerszintet.
A Föld két nagy kiterjedésű jégmezőjének vesztesége további 70 centiméteresre növeli a globális tengerszint-emelkedés 2100-ra várható becslését.
Egy új nemzetközi tanulmány szerint a vízszint 58 centiméterrel nőhet meg az évszázad végéig.
A böjtölés miatt kevesebb bocsuk is születik. Ha az olvadás így folytatódik, akár el is tűnhetnek – figyelmeztettek amerikai kutatók.
Az antarktiszi jégolvadás jelentősen hozzá fog járulni a globális tengerszint-emelkedéshez az évszázad során, ám a katasztrofális következményekkel fenyegető forgatókönyvek nem tükrözik a valóságot - állítják francia és brit szakemberek, akik a világon elsőként összevetették a modellek alapján kapott eredményeket a valós idejű megfigyelésekkel.
Megkezdődött a nyugat-antarktiszi jégtakaró nagy részeinek csaknem bizonyosan megállíthatatlan olvadása, és ez a folyamat a globális felmelegedés hatására fel fog gyorsulni - állította hétfőn ismertetett jelentésében két amerikai tudóscsoport.