Biológiai oka is van a stresszevésnek

Nem lesznek annyira kellemesek a következő napok, mint a hétvégiek és a hétfői volt.

A hétfői, frontmentes, napos időjárás jót tesz a közérzetnek és a hangulatnak is. Úgy érezhetjük, közeledik a tavasz. Érdemes is minél többet a szabadban lenni, annál is inkább, mert az előző napok mozgalmasabb időjárásának köszönhetően még a nagyvárosokban sem magas a szennyezőanyagok koncentrációja. Fontos azonban a réteges öltözködés, szükség van a meleg ruhára, sálra, sapkára is, hiába „mond” mást a hőérzetünk. A melegedés fejfájást, de akár migrént is okozhat. Reggel az ízületesek fájdalmai fokozódhatnak, amelyek délelőtt folyamán megszűnnek – olvasható a Meteo Klinika honlapján

Keddtől felhők érkeznek és csapadék is kialakulhat. Noha nem lesz hideg, a hőérzet több fokkal csökken, amin a megélénkülő, többfelé megerősödő szél tovább ront. A télies hőmérsékletek azonban szerencsére nem térnek vissza. A keddi hidegfront áthaladásakor és utána gyakoriak lehetnek a görcsös panaszok többek között fejfájás is, és a szokásosnál nyugtalanabbak is lehetünk, a szélre érzékenyek pedig akár tartósan is szenvedhetnek a panaszoktól. A szerdai rövid megnyugvás után csütörtökön újabb hidegfront érkezik, majd a hétvége környékén ismét kettősfrontok okoznak változékonyságot.