A Börzsönyben a múlt hétvégén nem egy hagyományos túrához gyülekeztek az idelátogatók. Nem kilométereket akartak gyűjteni vagy csúcsokat meghódítani, hanem azt a kapcsolódást erősíteni magukban, amely napjainkban mind inkább háttérbe szorul. A természetkapcsolat azonban több, mint önmagában egy túrázás vagy mezítláb járkálás a fűben. Olyan tudás, amely alapvetően ott él bennünk, csak fel kell elevenítenünk.
Fekete humorral és sci-fibe ágyazva mesél közéleti ügyeinkről. Multiverzumot épít mindebből, Rick és Morty alteregóival. Könyvéből talán arra is választ kaphatunk, miért nincs elég tanár, és miért van zebra Hatvanpusztán. Az Ügynökakták című első kötetéről beszélgettünk Ádám Gergővel, aki szerint ma túlságosan komoly az irodalom.
Az ünnepek körüli elvárások gyakran feszültséget okoznak, s nem örömet vagy megelégedést, nyugalmat hoznak. Némi odafigyeléssel, türelmes hozzáállással, reális célokkal és egy kis „énidővel” a karácsony a feltöltődés ideje lehet.
„Ideje van a duzzogásnak, a figyelésnek, a felengedésnek, és akkor nem marad semmi félben” – állapítja meg az elbeszélő Dobray Sarolta új könyvének egyik történetében. A Közel című kötet mindegyik elbeszélője időt szentel a figyelésnek, és közelről vizsgálja meg a körülötte lévőket, semmit sem hagy félben. Olykor meghökkentő, máskor egészen hétköznapi helyzetekből bomlanak ki a szövegek, amelyek észrevétlenül teremtik meg az olvasóban az érzést: hiszen ez velem is megtörténhetett volna. Hogy miért fontos ez az összetartozás-érzés, beszélgetésünk során ezt is elárulta a szerző.
Most például a koronavírus-járvány miatti idegesség és aggodalom nemcsak pszichésen, hanem fizikailag is rombol; a kezeletlen, krónikus stressz veszélyezteti a szív-, érrendszer egészségét.Most éppen a koronavírus-járvány miatti idegesség és aggodalom nemcsak pszichésen, hanem fizikailag is rombol; a kezeletlen, krónikus stressz veszélyezteti a szív-, érrendszer egészségét.
A legerősebb nyugtató hatása a víznek van, utána a madárdal következik.
Az e-könyv és a hozzá tartozó hanganyagok több, könnyen elsajátítható gyakorlatot mutatnak szorongás esetére.
Nehéz megúszni a számos lelki és fizikai betegség önálló rizikófaktorát, a hatásait csökkenteni és kezelni azonban nemcsak lehet, kell is.
Az optimizmus nem oldja meg a gondokat, de segít jobban érezni magunkat.
Érdemes hatékonyabb megküzdési stratégiával megtörni a stresszhelyzetben kialakuló ördögi kört.
Kutatások bizonyítják, a tartós stressz számos egészségkárosító hatással rendelkezik, de növelheti a fájdalomérzetet is. Néhány egyszerű technikával hatásosan csökkenthető a feszültség.
Ha már elkerülni nem lehet, célszerű enyhíteni a stressz káros hatásait, mert testi és lelki elváltozásokat okozhatnak.
A relaxáció, a rövidebb vagy hosszabb ideig tartó teljes ellazulás, olyan hatással van a szervezetünkre, mint a telefonunkra a töltés.