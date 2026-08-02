Senkiről, mindenkiről – Dobray Saroltával a Közelről

„Ideje van a duzzogásnak, a figyelésnek, a felengedésnek, és akkor nem marad semmi félben” – állapítja meg az elbeszélő Dobray Sarolta új könyvének egyik történetében. A Közel című kötet mindegyik elbeszélője időt szentel a figyelésnek, és közelről vizsgálja meg a körülötte lévőket, semmit sem hagy félben. Olykor meghökkentő, máskor egészen hétköznapi helyzetekből bomlanak ki a szövegek, amelyek észrevétlenül teremtik meg az olvasóban az érzést: hiszen ez velem is megtörténhetett volna. Hogy miért fontos ez az összetartozás-érzés, beszélgetésünk során ezt is elárulta a szerző.