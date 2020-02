Áprilisban dönthet a gyöngyöspatai ügyben a Kúria

Még a héten szavazhatnak sürgősséggel a börtönkártérítések kifizetéséről, az ellenzék szerint ez rombolja a parlamentarizmust, nem Hadházy Ákos akciói.

Az interpellációk idejére minden ellenzéki frakció kivonult az Országgyűlésből, így csak a kormánypárti képviselők kérdezhették saját minisztereiket. Az ok, mint közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, az úgynevezett „szájzártörvény” volt. Hétfőn léptek hatályba a parlamenti ülésezésre vonatkozó új szabályok, ezek drasztikus szigorításokat tartalmaznak, az ülést levezető elnök saját határozatával akár 60 napra is kitilthatja, vagy akár hathavi illetményének megvonásával büntetheti azt a képviselőt, aki szerinte súlyosan megzavarta az ülés menetét. Kövér Lászlóis az új szabályt, miután Hadházy Ákos független képviselő előbb egy „Stop Propaganda”, majd egy „A miniszterelnöknek a majorságát” feliratú táblát lógatott be az elnöki pulpitus fölé. A sajtótájékoztatón Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője bejelentette, hogy az ellenzéki pártok a jogszabály miatt az Alkotmánybírósághoz fordulnak, mivel szerintük ez több ponton sérti az alaptörvényt: a szankciók aránytalanok, nincs valódi fellebbezési lehetőség és a jogbiztonság elve is sérül, hiszen gumiparagrafus született, a levezető elnök saját mérlegelése alapján dönt, mit tekint az ülések súlyos megzavarásának. Arató Gergely a DK részéről azt mondta, valójában nem az ellenzék tiltakozó akciói, hanem a Fidesz rombolja sorozatosan a törvényhozás tekintélyét, például akkor, amikor hétfőn küldenek ki egy törvénytervezetet, amiről még a héten végszavazást is akarnak tartani – utalva ezzel Varga Judit igazságügyi miniszter, miszerint sürgősséggel akarják elfogadni a börtönkártérítések felfüggesztéséről szóló határozatot.