Nem kelt el a Gagarint szállító limuzin

A kisgyerekeken kívül az idősek gondozását is megkönnyítheti a találmány.

A nedvességérzékelőt egy rendkívül nedvszívó polimerréteg alatt helyezték el. Amikor a hidrogél átnedvesedik, a rádiófrekvenciás azonosítót (RFID) tartalmazó pelenka jelet küld erről egy közelben lévő azonosító készüléknek, amely továbbítja azt egy okostelefonnak vagy számítógépnek. A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói az IEEE Sensors folyóiratban pénteken publikált tanulmányukban számoltak be az okospelenka működéséről.

A kutatók életnagyságú játékbabát és újszülöttnek való pelenkát használtak a fejlesztéshez. Becsléseik szerint az érzékelő gyártása darabonként kevesebb mint 2 centbe (6 forintba) kerülhet.

Pankhuri Sen, az egyetem kutatóasszisztense elmondta, hogy a szenzort felnőtt pelenkában is el lehet helyezni. Olyan betegeknél jelenthetne például komoly segítséget, akik valamilyen okból nem képesek szólni, ha cserélni kell a pelenkájukat. Az okospelenkával húgyúti fertőzéseket és kiütéseket is meg lehet előzni, ami a kisbabáknál és az időseknél is gyakori.