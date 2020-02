Üresen is égeti a pénzt a nagy hulladékválogató

Majd egymilliárdot költöttek a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nagy hulladékválogatójára, de az üzem még egy percig se működött. Csak az őrzése évi 40 millióba kerül.

Lassan öt éve annak, hogy átadták a nagy budapesti hulladékválogatót, ám az azóta sem üzemel. Ugyanis csak az épület készült el, a lényeg, a hulladékválogató gépsor mind a napig hiányzik a csarnokból. Így a létesítmény – amire már majd egymilliárdot elköltöttek – üresen, kihasználatlanul áll a kőbányai Ezüstfa utcában, és viszi a pénzt. Évente 40 millió forintért őrzik a üres csarnokot, a számla így az idén eléri a 200 millió forintot. Ráadásul egyelőre azt sem látni, mikor kezdhet működni az üzem, pedig a projekt lezárása az uniós pénzügyi ciklus miatt egyre sürgetőbb. A létesítmény feladata a gyűjtőszigeteken, hulladékudvarokban és a házhoz menő szelektív gyűjtés révén összegyűjtött és már szétválogatott szemét közül a papír, a műanyag és a fém hulladékok további feldolgozásra való előkészítése lenne. Előzetesen évi 40 ezer tonna hulladék kézi átválogatását tervezték. Csakhogy a cégnél menet közben rájöttek, hogy a kézi válogatás helyett inkább optikai válogató technológiát építenek be, ám erre már nem akadt forrás.



Az új optikai technológia költségét 2015-ben 1,9 milliárd forintra becsülték a kézi válogatósor 500 millió forintos tételével szemben. De az indoklás szerint a működtetése olcsóbb lesz, hiszen kevesebb munkás kell hozzá. A teljes – az Ezüstfa utcai mellett más beruházásokat is tartalmazó – projekt összköltsége ezzel 11,6 milliárdról 13,87 milliárdra nőtt. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) vállalta, hogy a többletet saját forrásból teszi bele. Csakhogy akkor még nem volt Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) és a fővárosi hulladékkezelő cég vastagon nyereséges volt. 2018 végére viszont a társaság bevétele 38,8 milliárdról 32,7 milliárdra esett vissza, és a cégnek súlyos likviditási gondot okozott, hogy az állami NHKV csúszott az elvégzett szolgáltatás árának kifizetésével. A fővárosi hulladékgazdálkodás környezetbaráttá tételét célzó projekt több ok miatt is megcsúszott, így a cég kérelmére 2015-ben két szakaszra bontották. A nagy válogatómű megépítése azonban eredetileg az első szakasz, a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEOP) részeként megvalósuló beruházások között maradt, amit 2015 szeptemberéig le kellett volna zárni. A X. ker. Ezüstfa utca 12. szám alatt megépülő csarnokot 2015. november 30. napján sikerült is átadni. Csakhogy a gépsort már nem tudták beszerezni. 2016-ban pedig módosultak a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok így a korábban tervezett válogatómű már nem volt telepíthető. A kormányhatározat értelmében az üzemben leválogatott és anyagában történő hasznosítást végző hulladékkezelőhöz eljuttatott hulladék idegen anyag tartalma ugyanis nem haladhatja meg az 5 százalékot. (A korábbi technológiákkal legfeljebb 80-85 százalékos tisztítási fokot lehet elérni.) A 830 millió forintból megépült csarnoképület más célú hasznosítását azonban az FKF tájékoztatása szerint egy hatályos kormányrendelet tiltja: „a válogatósor beszerzésére irányuló sikeres közbeszerzés alapján kötött szerződés teljesítéséig annak üzembe helyezése nem lehetséges”. Így azóta évi 40 millió forintért őrzik az üres csarnokot. Az FKF két évig emésztette a jogszabály-változást mire 2018 októberében tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a válogatómű műanyag-fém technológiai sorának beszerzésére és a csarnok bővítésére. A Miniszterelnökség azonban már a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát sem támogatta, így a tendert eredménytelenné kellett nyilvánítani. Az FKF erre új tárgyalásos tendert hirdetett, de az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre azt válaszolták, hogy „a közbeszerzés jelenlegi szakaszában nem adhatnak ki információt”. A fővárosi önkormányzata közben egyeztetést folytat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, mint támogatóval a projekt sikeres lezárása érdekében. Csakhogy fogy az idő, az uniós támogatási szerződések sokadik módosított határideje is lejár az év végén. Az egymással összefüggő hulladékprojektek dominószerűen omolhatnak össze, ha az egyik befuccsol. Az FKF pedig bizonyosan nem tudja visszafizetni az elköltött milliárdokat, ha az unió felbontaná a szerződést. Így a cech a fővárosi önkormányzatra marad.