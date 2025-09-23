A döntés miatt nem csak az infláció nőhet, hanem várhatóan a MOL hulladékos leánycégének a bevétele is megugrik.
A hulladékgazdálkodásban tevékenykedő nagy cégek viszont hoppon maradtak.
A cég korábban azt közölte, nincs tervben ilyesmi, a jelek azonban másra utalnak.
Egy néhány napja benyújtott salátatörvénybe rejtett módosítással a kormány voltaképp elismeri a hulladékkoncessziós rendszer törvénytelenségét - vélekedik a Transparency International (TI).
A felcsúti milliárdos megkerülhetetlennek tűnik az ellenzéki vezetésű Budapesten is.
Szakértők szerint a Fidesz-KDNP a hulladékkoncessziós terveknek még az Alkotmánybíróság által tételesen kifogásolt pontjait is csak részben orvosolná. Bár sokan az egész kormánytervért nem adnának egy lyukas garast se.
A kabinet szerint az elfogadás előtt álló, központosított kukakoncessziós terv nem érinti a feldolgozókat. Utóbbiak szerint viszont az elképzelés az egész ágazat jövőjét veszélyezteti.
Idén eddig 1,4 hektárnyi hulladék sodródott le a Tiszán és a mellékfolyókon az országba, míg tavaly egész évben „kaptunk” 1,7 hektárnyit.
Ajánlást készített a koronavírus-járvány idején alkalmazható hulladékkezelésre a Don't Waste It.
Megjelentek új kihívások, ezért nem lehet úgy élni, ahogy eddig.
Majd egymilliárdot költöttek a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nagy hulladékválogatójára, de az üzem még egy percig se működött. Csak az őrzése évi 40 millióba kerül.
Hulladékgazdálkodási és bérfizetési szabálytalanságok miatt vádat emelt a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség egy vegyipari üzemeket működtető cég vezetőjével szemben.
Ezentúl bármilyen hulladék lerakása esetén hulladéklerakási járulékot kell fizetniük a telepek üzemeltetőinek, illetve a szemetet odaszállító szervezeteknek a 2012-es hulladéktörvényt módosító, még a köztársasági elnök aláírására váró jogszabály szerint - írta a VG.hu. Annak viszont nem kell ezt a járulékot megfizetnie, aki azbesztet tartalmazó, lakossági építőanyag-hulladékot vagy erőművi és hulladékégetésből származó, a törvény szóhasználata szerint „nem veszélyes” salakot és pernyét visz ki a szeméttelepre.
Semmit nem tett a kormányzat az általa a rezsicsökkentéssel csődhelyzetbe juttatott hulladékkezelési cégek megmentése érdekében. Így hamarosan tucatjával kezdhetnek el bedőlni ezek a társaságok, emiatt a települések százain szűnhet meg a szemétszállítási szolgáltatás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eddig már 31 településen jelölt ki ideiglenes szolgáltatót. Félő azonban, hogy a szemétszállító vállalkozások tömeges csődje esetén nem lesz olyan vállalkozás, amit ki lehet majd választani kényszer szolgáltatónak.