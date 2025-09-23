Tömegesen dőlhetnek be a szemétszállító cégek

Semmit nem tett a kormányzat az általa a rezsicsökkentéssel csődhelyzetbe juttatott hulladékkezelési cégek megmentése érdekében. Így hamarosan tucatjával kezdhetnek el bedőlni ezek a társaságok, emiatt a települések százain szűnhet meg a szemétszállítási szolgáltatás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eddig már 31 településen jelölt ki ideiglenes szolgáltatót. Félő azonban, hogy a szemétszállító vállalkozások tömeges csődje esetén nem lesz olyan vállalkozás, amit ki lehet majd választani kényszer szolgáltatónak.