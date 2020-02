Oda a mundér becsülete – Biodíszletet csinál a hadvezetésből Orbán

A rendszerváltás óta először használtak idehaza pártrendezvény díszleteként egyenruhába öltözött katonatiszteket.

Orbán Viktor kormányfő vasárnapi évértékelőjét a helyszínen katonai egyenruhában hallgatta Korom Ferenc altábornagy, a magyar Honvédség parancsnoka, helyettese Böröndi Gábor altábornagy és Mihócza Zoltán a Magyar Honvédelmi Parancsnokság törzsfőnöke, továbbá több más nyugalmazott hadvezető. A kormányfő beszédében utalt rá: ők invitálták a katonákat, akik elfogadták a meghívást. Csakhogy kérdéses, ott lehetettek-e egyáltalán a katonák egyenruhában. Az 1993-as honvédelmi törvény ugyanis kimondja: katona pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. Bár neve alapján a miniszterelnöki évértékelő kormányrendezvénynek tűnik, valójában nem az. Az eseményt ugyanis a Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezi. Így a katonák jelenléte akkor is kérdéseket vet fel, ha a törvény megkerülhető: van ugyanis annak egy olyan passzusa, ami szerint a katona „laktanyán kívüli politikai rendezvényen csak akkor viselhet mundért, ha arra az állományilletékes parancsnok engedélyt ad, illetve ha olyankor a katonai szervezetet hivatalosan képviseli”. Bár ez alapján elvileg korábban is lehetősége lett volna a mindenkori miniszterelnöknek, hogy pártrendezvényre ültesse a katonai vezetést, szakmai forrásaink nem emlékeznek ilyen esetre a rendszerváltás óta. A Honvédelmi Minisztérium lapzártáig nem reagált kérdésünkre, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője mundérban vegyen részt az évértékelőn. Persze nem csak az a kérdés, hogy engedéllyel vettek-e részt a rendezvényen, hanem az is: miért volt rájuk szüksége Orbán Viktornak?



Ceglédi Zoltán politikai elemző szerint Orbánnak két célja lehetett a mundéros katonák szerepeltetésével. – Folyamatosan figyel a veszélyérzet felkeltésére és fenntartására, ezt a hatást pedig fokozhatja az, ha az ország fenyegetettségéről beszélve a helyszínen hallgatják egyenruhások – fogalmazott az elemző. Szerint a katonák meghívására magyarázat lehet a miniszterelnöknek a közjogi berendezkedéshez fűződő sajátos viszonya is. – Orbán láthatóan megpróbálja „légiesíteni” a magyar közjogi berendezkedést, összemosni az egyes hatalmi ágakat és különböző szerepeket – vélekedett Ceglédi Zoltán. Mikecz Dániel politológus szerint a katonai vezetők szerepeltetése arra utal: a kormány úgy próbálja bemutatni a miniszterelnöki évértékelőt, mintha az egy állami rendezvény lenne, megemelve ezzel annak jelentőségét. „Az már nagyon régi eljárása a Fidesznek, hogy Orbán Viktort kiemelik a mindennapi politizálásból. Így például a bálványosi szabadegyetemen Orbán jellemzően a nagy, globális összefüggésekről szokott beszélni, míg az évértékelőkön éves programot hirdet” – mondta. Mikecz Dániel szerint a magyar közéletben vannak jelek bizonyos mértékű militarizálódásra – ott van például a lőtér-program – de azzal, hogy a katonák részvételével állami ünnepszerűvé teszik a miniszterelnöki évértékelőt még inkább elmossák a határokat a Fidesz és az állam között. „A cél pedig egyértelműen az lehet, hogy a Fideszt, Orbán Viktort, illetve a NER rendszerét a nézők és választók az államhatalom stabilitásával, a biztonsággal tudják azonosítani” – tette hozzá Mikecz Dániel.