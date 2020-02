A TASZ szerint Karácsony Gergely nem bojkottálhatja a Hír TV-t

Szerintük semmi baj nincs azzal, hogy egyenruhás főtisztek vettek részt Orbán évértékelőjén.

Nem pártrendezvény, hanem „kormányzati évértékelő” volt Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi beszéde – így reagált kedd reggel a Honvédelmi Minisztérium arra a kérdésünkre, hogy mit kerestek a magyar haderő főtisztjei mundérban egy politikai rendezvényen. Mint megírtuk: a vasárnapi évértékelőn egy csoportban ülve, miközben az 1993-as honvédelmi törvény kifejezetten tiltja katonáknak, hogy egyenruhában részt vegyenek politikai rendezvényeken. A törvény egy gumiparagrafusa által ugyan a rendelkezés megkerülhető - ha a parancsnok erre külön engedélyt ad a katonának, illetve ha ő a hadsereget testületileg képviseli, akkor elmehet ilyen rendezvényre -, ám a rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben közmegegyezés volt arról a pártok között, hogy a pártpolitikát különválasztják a katonaságtól. Így szakmai forrásaink szerint az eltelt harminc évben nem volt arra példa, hogy kormányok – ide értve a korábbi Orbán kabineteket is – politikai rendezvényre citálta volna a főtiszteket. Meg is kérdeztük a minisztériumot, ki adott engedélyt az egyenruhás parádézásra. Innentől a tárca válaszát szöveghűen közöljük: „Örömmel vettük, hogy a kormányzást értékelve a Magyar Honvédség fejlesztése is kiemelt figyelmet kapott, hiszen az elmúlt években következetesen intézkedéseket hajtottunk végre Magyarország biztonsága, a Magyar Honvédség megerősítése, a magyar katonák anyagi és erkölcsi megbecsülése érdekében. Ahogy miniszterelnök úr a beszédében hangsúlyozta is: "Kérem Önöket, gondoskodjanak róla, hogy a pártrendezvényeken ne, de a kormányzati és civil találkozókon a katonák is ott lehessenek, és elfoglalhassák megbecsült helyüket a magyar társadalmi életben.” Azonban a tárca jókorát csúsztat: az orbáni évértékelőt a Fidesz pártalapítványa, a Balog Zoltán exminiszter vezette Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) szervezi, oda kizárólag a Fidesz és holdudvara kap meghívást, más pártok résztvevői nem. Szó sincs tehát kormányzati vagy civil rendezvényről. A kormányzati évértékelő hagyományosan a Parlamenti ülésszak nyitányán a miniszterelnöki nyitóbeszéd lenne, ám ezt az idén Orbán -. A tárca arra nem válaszolt, ki adott engedélyt a tiszteknek – a magyar haderő fővezérének és két alárendeltjének –, hogy egyenruhában megjelenjen a pártrendezvényen. Ahogy arra a kérdésünkre sem reagált a tárca, hogy ilyen alapon a jövőben más „civil” rendezvényen is részt vesznek-e majd katonák mundérban. Netán a „civil találkozókon” való részvételről szóló miniszterelnöki felszólítás után Békemeneten is láthatjuk majd őket menetelni, ha úgy alakul.